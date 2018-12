Dieciséis galerías argentinas que aglutinan obras de 60 artistas locales participan desde hoy y hasta el domingo de la Semana del Arte en Miami 2018, un evento en el que confluyen una serie de ferias de arte y exposiciones, con epicentro en la destacada Art Basel Miami.

Roberto Aizenberg, Eduardo Basualdo, Chiachio & Giannone, Leandro Erlich, Guillermo Kuitca, Luciana Lamothe, Jorge Macchi, Liliana Porter, Adrián Villar Rojas, Horacio Coppola, León Ferrari, Sarah Grilo, Eduardo Stupia, Alejandro Pasquale, Paula Otegui y Dino Bruzzone son algunos de los artistas que exhiben en Miami.

Sus trabajos, entre pinturas, esculturas, instalaciones, fotografía, películas, videos y arte digital, se exhiben en las galerías que participan de las distintas ferias de arte de la vibrante semana, como N.A.D.A, Untitled, Scope, Pinta y la más atractiva Art Basel Miami Beach.

Las galerías participantes son Jorge Mara-La Ruche, Ruth Benzacar, Isla Flotante, Walden, Revolver, Henrique Faria, Hilo, Miranda Bosch, Smart Gallery, Quimera, UV, Pabellón 4, Gachi Prieto, Diego Obligado, Aldo de Sousa y Gabelich.

Este año se duplicó la cantidad de galerías que reciben apoyo para participar de las ferias con el objetivo de impulsar la presencia de las obras de artistas locales y diversificar la representación argentina para llegar a más compradores, coleccionistas e instituciones. Así lo informó el Ministerio de Cultura porteño.

El artista argentino Tomás Saraceno participará del Programa de Charlas de Basel y el Faena Art Center de Miami presenta hasta el 9 de diciembre el festival multidisciplinario "This is not America", que tiene su punto de partida en la obra del artista Alfredo Jaar y del que participan las artistas argentinas Luna Paiva y las performers Agustina Woodgate y Cecilia Bengolea.

Art Basel Miami representa uno de los puntos más salientes del calendario de ferias internacionales, en donde confluyen 200 de las principales galerías internacionales.