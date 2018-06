Los datos de los usuarios de internet son una mina de oro para las empresas. Mejorar las formas de acceso a esa fuente de conocimiento sobre potenciales clientes es un tema que desvela a muchas empresas.

Para evaluar la predisposición del público, la GDMA , una organización internacional que nuclea asociaciones de marketing, retomó una investigación que se lleva a cabo en Reino Unido hace 5 años, y realizó el primer estudio global sobre privacidad de datos online.

El informe, publicado por medios internacionales como America Retail, revela que la mayoría de las personas (51%) en los 10 mercados relevados en cuatro continentes son "Data pragmáticos", es decir, deciden si compartir o no su información personal según cada caso y dependiendo de los beneficios. El sondeo fija además otras dos categorias de consumidores: "fundamentalistas" (no están dispuestos a proveer información personal) y "despreocupados" (no les inquieta el uso de sus datos).

A nivel global, la mayoría de las personas son "pragmáticas" o "despreocupados" (77%) por compartir sus datos. En el caso de Argentina, el 54% es "pragmático", hay un 16% "fundamentalista" y el resto es "despreocupado". El 54% de los conciudadanos está dispuesto a ofrecer sus datos personales a cambio de ciertos beneficios.

Percepción local

En Argentina, donde el estudio recibió el apoyo de Amdia, el 72% de los consumidores se preocupa por su privacidad online, calificando su nivel de preocupación entre 7 y 10 en una escala del 1 al 10. En España, ese porcentaje es incluso mayor, alcanzando un 81%. Sin embargo, la mayoría de los consumidores están felices con la cantidad de información que intercambiaron con las diversas organizaciones: 58% en Argentina y un 54% en España.

Además, el 70% de los argentinos prevé que necesitara intercambiar datos personales para recibir los beneficios que desee, como puede ser la personalización o descuentos. El número alcanza el 79% en el caso de los consumidores de España. El 72% de los consumidores argentinos y el 70% de los españoles se perciben a sí mismos como más conscientes de cómo se recolectan y como se usan sus datos que antes.

Respecto a la responsabilidad en el manejo de la información, 38% de los argentinos piensa que proteger sus datos deberi a ser una responsabilidad compartida entre ellos mismos, el gobierno y las marcas/organizaciones. El sentimiento de responsabilidad personal en el tema es más alto en Alemania(49%), Australia (46%) y Reino Unido (46%).

Para el caso local, en términos generales los argentinos prefieren recibir servicios gratis o beneficios financieros tangibles en cambio por sus datos personales: la mayori a de los consumidores preferiri a intercambiar sus datos por acceso gratis a servicios de email, mensajeri a y redes sociales.

Para el conjunto de los países señala: "La mitad (51%) de los consumidores de todos los mercados encuestados indicaron que la confianza fue clave en su decisión de compartir información con una compañía. Los consumidores quieren más transparencia (86%) y control (83%) para construir esa confianza".