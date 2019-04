El 4 de mayo, en Hockenheim se producirá la primera de las seis fechas de la W-Series, la " Fórmula 1" femenina. Las pilotos competirán con monoplazas de última generación, pero mecánicamente idénticos a los de la Fórmula 3, suministrados por los organizadores, y propulsados por motores turboalimentados de 1,8 litros. El certamen repartirá 1,5 millones de dólares en premios para su primera temporada, de los cuales 500.000 serán para la ganadora. El resto de las fechas se correrá en Zolder (18 de mayo), Misano (8 de junio), Norisring (6 de julio), Assen (20 de julio) y Brands Hatch (11 de agosto).

Serán 18 corredoras que darán el primer paso en busca de que la Fórmula 1 no esté vedada a las mujeres que no acceden "por falta de oportunidades y no por falta de capacidad", como indicaron los organizadores.