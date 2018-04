Afirman los memoriosos que la palabra "lawfare", neologismo inglés que mezcla la palabra law (derecho o ley) y warfare (guerra), fue estrenada por el general de División Charles J. Dunlap, asesor Jurídico de la Fuerza Aérea estadounidense, en una conferencia en la Universidad de Harvard en noviembre de 2001. El dato no es menor: por estas horas son muchos los juristas que sostienen que la condena por corrupción de 12 años al ex presidente Lula es una claro caso de "lawfare", al cual Dunlap definía como "la estrategia del uso (incluyendo el mal uso) del derecho como sustituto de medios militares tradicionales para alcanzar un objetivo operacional". Lo cierto es que el "lawfare" ya parece haber desplegado sus alas por toda la región, y que el uso de la Justicia como arma de guerra terminará por herir gravemente al estado de derecho y la credibilidad en la ley. Un escenario que describe bien el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien afirma que el "lawfare" nos lleva a una forma horrenda de populismo, "que no es el populismo político sino el populismo judicial".