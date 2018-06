La fijación de los argentinos por el dólar tuvo y tiene un necesario correlato en la obsesiva preocupación sobre el nivel de reservas internacionales que los jefes de Estado han tenido desde 1983 hasta la fecha. Desde las tribulaciones del ex presidente Raúl Alfonsín sobre el vacío en las arcas del BCRA hasta la cotidiana contabilidad que llevaba en un cuaderno escolar Néstor Kirchner, los presidentes siempre han relacionado -y no sin razón- las cifras de las reservas con la salud financiera del país. En particular, Néstor Kirchner sostenía que para que el país viviera una “paz cambiaria” duradera, las reservas internacionales no debían bajar de los u$s50.000 millones, nivel que se perforó ayer al ubicarse en u$s49.933 millones, retrocediendo así a su nivel más bajo desde el 4 de septiembre de 2017. Un quiebre en la mágica barrera de los u$s50.000 millones y acaso una de las pocas grietas en las que tanto opositores como oficialistas se pondrán de acuerdo en cerrar lo más rápido posible.