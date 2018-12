El 2018 fue un año en el que los indicadores de trabajo cayeron mes a mes. Mientras, los funcionarios del Gobierno insistieron en que había que fomentar el empleo privado y aplicar una reforma laboral. Para este y otros dobles discursos, Julia Strada, politóloga con un magister en Economía Política e investigadora del área de Economía y Tecnología (Flacso), con tesis recientemente entregada al Desarrollo Económico (Unqui), e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), tiene varias explicaciones y alternativas.

En una entrevista con BAE Negocios, Strada analizó el Gobierno de Cambiemos desde las desigualdades económicas.

–Con porcentajes de desempleo de dos cifras y despidos y más pobreza, Por qué el Gobierno no se ocupa en resolver las desigualdades?

–El macrismo como proyecto político-económico significó que en 2015 se juntaran las principales fracciones del capital y decidieran ir en contra de la clase trabajadora sin haber consensuado a qué sector beneficiar primero, y ese fue uno de los principales problemas que tuvo Cambiemos: favoreció a todos de manera simultánea. Esto se tradujo es descoordinaciones macroeconómicas fuertes, que se sumaron al propio descalabro económico provocado por el modelo. No está interesado en generar políticas inclusivas porque es el Gobierno de la clase dominante pero sí se interesa en tener un discurso abierto y progre.

–¿Este discurso tiene contradicciones?

–Estas contradicciones, por ejemplo, se vieron cuando el presidente va al foro de Davos diciendo que Argentina es el mejor lugar para invertir tomando datos del kirchnerismo y después vuelve acá y dice que es una “pesada herencia”. Ojo que a esto también lo reproduce el FMI, no es sólo el macrismo. La alianza del macrismo como representante del poder económico en Argentina con los organismos multilaterales de crédito tiene el objetivo en común de volver a disciplinar al país, coartando sus intentos de autonomía, como podemos pensarlo con la teoría de la dependencia.

–¿Cómo pesará el acuerdo con el FMI?

–Si Cambiemos se reelige tiene enormes dificultades para sortear la crisis de la deuda. Necesita al menos cuatro años más de financiamiento fuerte del Fondo y del apoyo de Estados Unidos. Para el organismo, Argentina no puede fallar, porque el FMI tiene que explicar hacia el mundo semejante financiamiento y lograr que el Ejecutivo local muestre al menos algunos indicadores positivos. El fracaso de la renovada alianza Argentina-FMI sentaría un manto de dudas (de nuevo) sobre el éxito de las políticas neoliberales en la región.

–Este panorama, ¿cómo impacta en los trabajadores?

–La clase trabajadora tiene fragmentaciones, con trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda (y más niveles). No está unida por varias variables. Una es el empleo no registrado y la tercerización laboral. Otra son las discriminaciones étnicas raciales que existen y hacen que por tu color de piel o proveniencia consigas mejores o peores trabajos. Esto se niega mucho en Argentina, y la visibilización de las discriminaciones por género que habilita el feminismo también permitirá abrirnos la cabeza sobre el muy fuerte racismo que persiste.

El emprendedurismo es también una forma de subjetivación que el macrismo promueve, sobre todo en épocas de despidos masivos. Nos exige aprender a vivir en la incertidumbre y se sube a la uberización del mundo.

–¿Qué alternativas plantea la perspectiva de género?

–Nosotras tenemos que señalar que en un gobierno excluyente no hay lugar para pensar la inclusión de las mujeres y cuando una lo atraviesa desde la economía es cuando dice: no llegan las pobres.

Las mujeres somos las más afectadas, tenemos 2 puntos más de desocupación, 5 puntos más de empleo no registrado y 27% menos de masa salarial total. Abordar la cuestión de género es partir hacia la unidad de las fragmentaciones de nuestra propia clase. Es nuestra tarea generar esas instituciones y articular estas demandas para que el Estado ¡y las empresas! se hagan cargo.

La clave de la alianza entre capitalismo y patriarcado es la desigual distribución de tareas en la sociedad, en donde las mujeres hacen el trabajo no pago (el doméstico) y, si les pagan en el mercado, acceden al trabajo peor pago (de ahí la brecha salarial). Este tema es enormemente resistido por el poder económico. Si sólo se pide más “mujeres CEOs” o nos quedamos solamente con la igual remuneración por igual tarea, hacemos feminismo light, que es el que no quiere ir por todo y es muy funcional al capitalismo. Christine Lagarde es mujer y está al frente del FMI y sin embargo eso no parece un gran avance para las políticas de género.

–Entonces, ¿a qué aspectos deberían apuntar las políticas de inclusión?

–Una de las formas de ir al hueso del patriarcado es discutir por qué hay una división injusta de las tareas del cuidado a nivel social. En su inserción laboral, los hombres pueden salirse de la cuestión del cuidado. Es como dice Silvia Federici en “El calibán y la bruja”, cuando nace el capitalismo lo primero que aparece es la segmentación entre el hogar y las tareas productivas, y el asalariado empieza siendo sólo el hombre. Es discutir de nuevo el capitalismo, un modelo de producción que solamente hace valer lo “productivo”, que es lo no-doméstico, y lo demás no vale, cuando en realidad es el sostén de todo. Por eso cada vez que puedo defiendo la moratoria jubilatoria, porque reconoció el trabajo doméstico de casi 2 millones de mujeres que trabajaron toda su vida sin poder aportar. Su eliminación se parece mucho a un castigo patriarcal.