El teatro poco a poco se anima a salir de las salas y a disputar terreno en otras ámbitos hasta ahora casi reservados a las películas y series. Diferentes plataformas ofrecen la posibilidad de filmar una obra teatral y verla por streaming.

Los amantes del teatro abren el debate y con razón, aseguran que no es lo mismo aplaudir desde la platea que mirar una obra desde un celular o desde el living de una casa. Pero los que viven alejados de las grandes urbes, agradecen la oportunidad de poder acceder a obras de primer nivel.

"La omisión de la familia Coleman" de Claudio Tolcachir de Timbre Cuatro o "La maestra normal" de Pablo Geretto, son algunas de las cien obras que ofrece Teatrix, la plataforma lanzada en marzo de 2015, por impulso Mirta Romay. Se puede acceder desde la app vía celular o también la ofrecen las principales marcas de televisores.

"No es necesario contratar el servicio de cable, para poder verlo desde el televisor. Con tener un dispositivo que convierte al televisor en Smart ya es posible verlo. El servicio cuesta $250 mensuales y las obras filmadas tienen calidad HD. Ofrecemos un catálogo de cien obras e incorporamos dos o tres nuevas mensuales", explica Alejandro Lacalle, del área administrativa de Teatrix, empresa que ya tiene 8.200 suscriptores.

Lacalle cuenta que ofrecen algunas de sus obras desde Cablevisión, por video on demand, y no descartan que Teatrix forme parte de la plataforma en un futuro. "Comenzamos ofreciendo obras que están por bajar de cartel, pero hay casos que volvieron a escena y coexisten ambos formatos. No competimos con el teatro, somos una segunda ventana. Pagamos regalías a productores y elencos", señaló.

Netflix anunció que incursionará en el mundo de las producciones teatrales y adaptará su primera obra para la plataforma. La primera adaptación es American Son, bajo la dirección de Kenny Leon. La obra ya bajó de cartel en Nueva York y no fue grabada en vivo. Broadway HD y National Theater Live, ofrecen opciones similares para ver teatro.