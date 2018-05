Afirman que Maquiavelo sostenía que "es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza". Sin embargo, los mercados no parecen acordar demasiado con esa frase: ayer, los diarios y revistas mas prestigiosos del mundo - el Wall Street Journal, la revista Forbes, The Economist y el Financial Times- criticaban con dureza las políticas económicas de la administración Macri y se preguntaban si el gradualismo como estrategia no llevará al fracaso al país. La revista Forbes, en tanto, se preguntaba retóricamente si ya "no es hora de salir de Argentina". Pero la pérdida de confianza de los inversores internacionales en el país -que pese a la escalada del dólar es aún incipiente y puede ser corregida en el corto y mediano plazo- acaso les permita entender a quienes conducen las riendas del Estado que la confianza en los mercados nunca se compra: sólo se alquila, y sin garantía.