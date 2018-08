Los máximos dirigentes del tenis mundial que se encuentran en la asamblea general de la Federación Internacional (ITF), en Orlando (Florida), tienen puesta toda la atención en la votación de hoy que decidirá el futuro del nuevo formato de la Copa Davis

El presidente de la ITF, el estadounidense David Haggerty, que es máximo defensor del nuevo formato asegura que refleja lo que el Consejo de Jugadores de la ATP sugirió en 2016 y de aprobarse, serán necesarios dos tercios de los votos de la asamblea general, dejaría 25 millones de dólares anuales para las federaciones y 20 para los tenistas

"En el modelo actual, solo el equipo anfitrión de la Copa Davis ve muchos beneficios financieros. Mientras que con el nuevo, el incremento de los ingresos permitirá la financiación de 200 naciones de todo el mundo para el desarrollo de la Copa Davis y de la Copa Federación", explicó Haggerty.

La propuesta para revisar el formato actual de competición de la Copa Davis, que fue establecido hace 118 años, lo reduce a una semana, con sede única, y 18 naciones jugarían en un evento al estilo de la Copa Mundo.La original ha sido enmendada después de que algunos países -encabezados por Australia- se oponen abiertamente a un torneo de 18 equipos en un sitio neutral, en gran parte debido a la pérdida de partidos en casa.

La propuesta actual exige que 24 equipos jueguen partidos de local o visitante en febrero, y los 12 ganadores pasen a la final. A ellos se unirían los cuatro semifinalistas del año anterior y dos equipos de comodín.

La Copa Davis se disputa actualmente durante cuatro fines de semana en febrero, julio, septiembre y noviembre, las primeras rondas al poco tiempo de haber concluido los torneos de Grand Slam, y muchos de los mejores jugadores no participaron en los últimos años debido a las preocupaciones sobre la programación excesiva en su calendario de competición. "Una cosa que los jugadores me dijeron en septiembre de 2016 cuando me reuní con ellos y hemos constatado es que la Copa Davis tiene que cambiar", valoró Haggerty.

"Los mejores jugadores como Rafael Nadal y Novak Djokovic han respaldado la propuesta modificada, que también acortaría los partidos de la Copa Davis de cinco al mejor de tres sets", destacó Haggerty.

Los equipos que lleguen a la final se ubicarán en seis grupos de tres para bajo el sistema de round-robin (todos contra todos), jugarán dos partidos de individuales y un partido de dobles.

Los seis ganadores de los grupos y dos equipos más con las mejores marcas clasificarían para cuartos de final de eliminación simple.

La decisión final sobre la nueva propuesta la tendrán alrededor de los 120 delegados con derecho al voto, de los cuales al menos dos tercios tendrán que dar un sí para que sea aprobada.

El nuevo formato fue ideado de manera conjunta por la ITF junto con el grupo de inversión Kosmos, fundado por el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, que se compromete a una inversión de 3.000 millones de dólares durante un periodo de 25 años.