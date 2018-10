“Les agradezco cómo han puesto el hombro a semejante depreciación del tipo de cambio, que trajo un rebote de la inflación y que nos pega a todos, sobre todo a los que menos tienen.” El reconocimiento del presidente Mauricio Macri no se quedará en hechos consumados. Cuando se apruebe la Ley de Presupuesto los “hombros” se volverán a cargar con el peso del nuevo esquema tributario y con la pesada cadena que ata la economía argentina al ajuste. Uno de los pocos efectos “positivos” que iba a tener la escalada inflacionaria estaba a punto de cristalizarse a través de la autorización a las empresas para actualizar sus balances por inflación y, de ese modo, reducir la carga tributaria. Pero no pudo ser. Dos meses atrás, el bloque oficialista, Cambiemos, ante la escalda inflacionaria, alumbró un proyecto para que esa actualización se aplicara cuando la inflación supere el 40% anual. Con una proyección que coloca ahora el IPC anualizado más cerca del 50%, el macrismo cambió la letra y subió el piso a 55%. Porque, reformulando la teoría de Groucho Marx, “si estos principios no me sirven, tengo otros”.