La gobernadora María Eugenia Vidal se paró frente a la cámara y, con tono enérgico, habló directo: “Muchos te van a decir ‘muy linda la cloaca, muy linda el agua potable, pero yo tengo que pagar las cuentas’. Y yo te pegunto: cuándo tenés que pagar el camión desobstructor porque no tenes cloaca, ¿eso no es un impuesto? Cuando durante años te pagaste la garrafa el triple de lo que pagabas la factura de gas, porque no te daban gas porque no había, ¿eso no es un impuesto?” El video llevaba anoche más de 180.000 visualizaciones y casi 10.000 likes. Se difundió justo cuando la Casa Rosada lanzó la réplica a la operación “plan V”, la variante de que Vidal reemplazara a Mauricio Macri en la candidatura presidencial. Cuando Viviana Canosa le preguntó al Presidente qué sentía ante un chico pobre, Macri sentado cómodamente, contestó: “Ese chico, con más de cinco mil cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento y antes tenía calles de barro. Y un millón y medio de personas hoy tienen cloacas y antes convivían literalmente con la mierda”. Con poco, muy poco, se entiende por qué no se desarma el “plan V”.