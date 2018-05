Entre sociólogos y politólogos se suele afirmar que el apoyo ideológico de gran parte de la clase media y alta a Cambiemos se debe más al espanto que causó la propaganda kirchnerista y muchas políticas públicas llevadas adelante por Cristina Fernández que al amor que causa la administración de Mauricio Macri. Así, los analistas sostienen que el intervencionismo creciente en la economía -que va desde los rumores de un freno a las retenciones, el congelamiento del precio de los combustibles, la flotación cada vez más sucia del peso, el aumento de los créditos subisidiados, la presión a exportadores para que liquiden sus cosechas y la sugerencia a los comerciantes para que no actualicen precios por inflación- está haciendo que el “núcleo duro” se pregunte si el país no estará ingresando en lo que denominan como “un nuevo ciclo de populismo, pero de rostro amable”. Una ironía de la historia, que reúne a los detractores del kirchenerismo con el fallecido Ernesto Laclau, quien afirmaba que “no existe ninguna intervención política que no sea, en algún punto, populista”.