Aún hay algunas cosas nuevas bajo el sol. A medida que los habitantes de las ciudades se multiplican en el planeta van surgiendo proyectos urbanísticos innovadores. Naciones Unidas estima que dos tercios de la población mundial vivirán en ciudades para 2050. En línea con esta predicción, más de 40 países han construido cientos de nuevas ciudades desde principios de la década de 2000, según la publicación U.S. News que cita datos de la revista Forbes.

Estas ciudades planificadas, muchas de las cuales se encuentran en Asia y África, a menudo están diseñadas para ser grandes centros comerciales y probar nuevas estrategias de ciudades inteligentes. La lista de estas ciudades en desarrollo con impronta del futuro incluye a Forest City, Malasia, que tiene previsto albergar a 700.000 personas en un área cuatro veces más grande que el Central Park de Nueva York. Arabia Saudita tiene uno de los proyectos más llamativos: una ciudad de US$500.000 millones llamada NEOM que se extenderá a Egipto y Jordania .

Nueva urbe en Arabia Saudita

Entre las ciudades más nuevas del mundo figura Putrajaya en Malasia. Se estableció en 1995 como el nuevo centro administrativo de Malasia. La ciudad fue construida para ser "un laboratorio para una nueva forma de gobierno electrónico" utilizando nuevas tecnologías, según The New York Times . Por su parte, Astana reemplazó a Almaty como la capital de Kazajstán en 1997. Es conocida por sus edificios llamativos. The Guardian compara el Palacio Presidencial de Astana con "una versión de Disney de la Casa Blanca".

Songdo en Corea del Sur, a una hora de Seúl, es una ciudad inteligente construida en tierras recuperadas del Mar Amarillo. En la ciudad ecológica, los hogares de los residentes tienen tubos neumáticos que envían la basura a una instalación donde se clasifica. Tuvo problemas para reclutar universidades y empresas, y la población es de alrededor de 100. 000, según CityLab . El proyecto comenzó en 2002 y se espera que se complete en 2022.

La capital de Myanmar, Naypyidaw, establecida en 2003, contrasta con el resto del país: tiene electricidad confiable, un parque de safari y centros comerciales, mientras que la mayoría de la nación vive en extrema pobreza.

Moderno canal en una ciudad inteligente de Corea del Sur

Otra de las nuevas es King Abdullah Economic City, una ciudad con fondos privados. Los planes para la ciudad fueron establecidos para la construcción en 2006, y la idea es tener 2 millones de residentes una vez que esté completa. La ciudad fue diseñada para ayudar a diversificar la economía de Arabia Saudita. En tanto, Rawabi, la primera ciudad planificada en Cisjordania, costó US$1.400 millones pensada para ser construida por palestinos para palestinos en el transcurso de casi una década, según The Washington Post.

Por último, Corea del Sur abrió la ciudad de Sejong, que significa "ciudad feliz", en 2012 para reemplazar a Seúl como la capital administrativa del país. Espera que albergue algunas de las oficinas del gobierno y ayude a mitigar el hacinamiento.