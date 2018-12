Hay dos mitos que este año se pusieron en duda, por la fuerza misma de los datos. El famoso "nos caímos del mundo" y el estancamiento económico. Mientras ciertos especialistas se centran en describir lo que pasa, es importante revisar que paso y hacer un poco de prospectiva económica. El año 2018, cierra un escenario que denominamos el ojo del huracán (nada cercana a la canción de La Renga). Ahora lo describiremos, pero primero vayamos a los mitos: se habla de una pesada herencia, de un “estancamiento económico” que no crecíamos y muchos asentaban y repetían dicha afirmación. Revisando los datos del INDEC – Todesca, el acumulado de crecimiento económico para el periodo 2012- 2015 da 1,6% e, incluidas las proyecciones del presupuesto 2019, la alianza Cambiemos (PRO- UCR) da -1,9%, se rompió el serrucho entre 2018 y 2019, esto si es un claro estancamiento eco- nómico. Aún si tomáramos los promedios del periodo, fue positivo para 2012-2015 y negativo para 2016-2019. El déficit fiscal en 2015 según Alfonso Prat Gay fue de -5% del PIB, éramos casi Venezuela, este 2018 va cerrar entre -7% y -8,1% de PIB ¿Somos Corea del Norte?

Por ellos para analizar que nos está dejando este 2018 hay que sintetizar las primeras medidas que se adoptaron y que contribuyeron a esta situación actual. Sinteticemos, entre 2016-2017: 1) Se derogaron y modificaron los derechos de exportación (Dic-15); 2) Alfonso Prat Gay derogo el “cepo” en diciembre de 2015, etapa de libre compra de dólares; 3) Se decreta la libre liquidación de divisas a los ex- portadores (ene-16), que con anterioridad se había extendido de 30 días a cinco años, en los primeros meses de 2016, luego a 10 años y ahora no hay plazos; y 4) Nicolás Dujovne decreta la libre movilidad de capitales (ene-17).

Estas cuatro medidas económicas funcionaban mientras hubiera ingresos externos (financiamiento externo –deuda, FMI- o saldo comercial). En 2016 se pagó la demanda judicial a los fondos buitre y en los primeros meses de 2018 los mercados financieros dejaron de financiar el cambio argentino, lo que complico el andar económico porque el déficit comercial acumulado de 12.817 millones de dólares (2016-2018); donde los meses de septiembre y octubre de 2018 fueron deficitarios pero por la caída abrupta de las importaciones, luego de veinte meses consecutivos de meses deficitarios.

La constante salida de recursos, en los primeros diez meses de 2018 se profundizó, la fuga de capitales fue de 25.959 millones de dólares, el 45% del total fugado desde 2016.

Todo esto hizo implosión en mayo de 2018 se devaluó la moneda aceleradamente, el riesgo país creció a niveles históricos, pero sutilmente un proceso que complementa esto es lo que ocurría con la Lebac (en ene- ro de 2017 se crea un plazo fijo –especial- con un mínimo de depósito de 20.000.000 de pesos, a una tasa 4 puntos por arriba del plazo fijo convencional; en febrero de 2017 se disparan el índice de cheques rebotados). Además las inversiones especulativas comenzaron a salirse del país justo en mayo, los datos son de egresos constantes hasta octubre –último dato disponible-, ya ni los inversores especulativas tuvieron confianza en el modelo económico de inserción inteligente planteado por el mejor equipo de los últimos 50 años que vino a resolver los problemas de los últimos 70 años.

No hay que olvidar que los exportadores liquidan las divisas entre marzo y junio y un remanente en noviembre y diciembre. La devaluación y su impacto en los precios y la desconfianza hasta de los centro financieros como Wall Street hicieron urgente realizar un acuerdo con el FMI que le permite conseguir 14.956 millones de dólares para recomponer las reservas pero otra vez vuelven a caer drásticamente, en octubre se consigue otro desembolso por 5.668 millones de dólares, que otra vez incrementas las reservas momentáneamente. Lo paradigmático de esto era que se anunciaba como “un apoyo del mundo” al modelo argentino.

La realidad que en 2009 el ex ministro de Economía Amado Boudou había logrado gestionar fondos del FMI por 2.500 millones de dólares para cubrir el mal año que fue luego de la crisis del 2008, por ende ¿nos habíamos caído del mundo? No, por eso esta zoncera se suma a las tantas planteadas. Las más de cinco devaluaciones que viene realizando el gobierno no se tradujo en un boom de exportaciones ni de recaudación ¿Sumaremos una tercera zoncera el “atraso cambiario”? Tal vez no alcance solo con devaluar, porque sus efectos fueron para este 2018 cerrar un año con casi 50 por ciento de inflación. Sin dólares por comercio exterior, con el único financiamiento del FMI, el gobierno cierra su tercer año con dos objetivos cumplidos: pérdida del poder adquisitivo de los asalariados e incremento de la pobreza.

Para lo que resta del año no va haber un cambio en el modelo argentino sino una aceleración de la política económica, ajuste fiscal. Este no es el presupuesto del FMI, desde el primer presupuesto (2016) de la alianza Cambiemos (PRO-UCR) hubo ajuste fiscal, la diferencia es que ahora el FMI sugiere profundizar. Planteando que es la única alternativa posible en la tormenta, pero este segundo semestre estamos bajo el ojo del huracán.

¿Qué pasara en 2019 cuando se salga del ojo del huracán? Porque los datos económicos para este cierre de año muestran recesión económica, capacidad ocioso a niveles de 2002-2003. Otro interrogante para el 2019 es si las tasas van a bajar, la respuesta está en la Doctrina Martínez de Hoz (1976-80) y consiste en poner la tasa de interés por encima del nivel inflacionario para generar un contexto de riesgo –en términos actuales, incertidumbre. Como consecuencia, pierden los de menor capacidad económica para afrontar esta incertidumbre, el riesgo permanente seguirá en 2019. El 2018 cierra con un apoyo financiero del FMI para la fuga, pago de intereses y giro de utilidades y dividendos pero con una crisis social que esta cristalizándose a diario.

Ernesto Mattos Economista (UBA) Investigador UBA FCE / C. C. de la Cooperación Floreal Gorini / C.E.S.O.