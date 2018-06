Dos hechos levaron ayer el ancla inflacionaria que está resguardando el Gobierno con más celo: el salario. Si bien es cierto que hace dos semanas convalidó el pase de 15% a 20% al habilitar un reajuste gatillo de 5 puntos, las últimas novedades no fueron buscadas por el oficialismo. Pablo y Hugo Moyano consiguieron cerrar una paritaria de 25% más un bono vía un acuerdo en el cual no participó el Ministerio de Trabajo. Y la Justicia platense determinó que, si no hay acuerdo, los docentes bonaerenses tengan un ajuste de haberes por inflación. El lunes, los maestros de la provincia de Buenos Aires ya confirmaron que irán al paro, luego de la sucesión de ofertas del gobierno provincial que los gremios rechazaron por insuficientes. ¿Cuánto pesará el fallo de ajuste por IPC de la Justicia para flexibilizar posiciones?