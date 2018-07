“En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias.” La frase pertenece a Mauricio Macri cuando era candidato a la presidencia. Dos años y medio de gobierno más tarde los datos indican que de 1,2 millones de asalariados que tributaban, se pasó más de 2 millones de personas que tienen un empleo en relación de dependencia que están afectadas al pago. Es más, el poder adquisitivo se deterioró más de 9% desde 2015. Y, como señala en el Suplemento Lunes de esta edición el economista Mariano Kestelboim, la devaluación hizo su “trabajo” adicional: el salario promedio medido en dólares bajó un 17,7%. En ese contexto, llama la atención el empeño que ponen algunos dirigentes de Cambiemos en negar datos. Como cuando ayer, en el programa radial De haberlo sabido, le preguntaron al diputado del Pro Pablo Tonelli si no era una traición a la promesa de campaña de Macri que hubieran ahora más asalariados pagando Ganancias. Primero dijo que no, en forma rotunda. Luego, ante las cifras reconoció: “Bueno, si lo toma en forma literal, tiene razón”.