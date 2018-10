No fue un “si pasa, pasa” por el cual, si había protestas, se retrocedía. Esta vez, el Gobierno ratificó en todos los términos la compensación de tarifas dolarizadas que beneficia a las empresas de gas y hasta banalizó el costo que tendrá para la ciudadanía: “Son 90 o 100 pesos por mes”, dijo el secretario de Energía, Javier Iguacel, autor de frases como, por ejemplo, que en invierno se consume más gas que en verano, o que la mayoría de las personas que protestan por el incremento son “kirchneristas”, que merecen ser incluidas en el salón de la fama de los dichos desatinados. Como aquella de su antecesor, Juan José Aranguren, en la que afirmó que “estamos aprendiendo sobre la marcha”. Parece que ahora ya consideran que asimilaron las lecciones y no dan un paso atrás. “La ley de gas es muy clara: los distribuidores no deben ni ganar ni perder, simplemente son intermediarios”, dijo Iguacel. El Gobierno también es intermediario, en este caso entre las empresas y los ciudadanos. Y está claro a quiénes prefiere como ganadores.