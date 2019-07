La industria mejoró en mayo, pero sigue en caída interanual

La producción industrial volvió a registrar una caída interanual de 6,9% en mayo. Los sectores que más empujaron hacia abajo fueron los más sensibles, dependientes de la golpeada demanda interna, y los que mayor preocupación mostraron frente al acuerdo UE-Mercosur: automotrices, textiles, calzado y muebles. Una buena: mayo fue mejor que abril y así el Gobierno celebró el segundo mes consecutivo de subas. Aun así, no llegó a los niveles previos al desplome de marzo. Sin repunte en el consumo, la producción industrial cayó 6,9%... Altas expectativas del Gobierno para 2020

El Gobierno estima que este año el PBI caerá 0,8%, tres décimas mayor a su anterior proyección, con lo que acumulará su segunda baja consecutiva, pero prevé que en 2020 la economía pegue la vuelta y crezca 3,5%. Los números surgen del avance del Presupuesto 2020 elaborado por la Secretaría de Hacienda y presentado ayer en el Congreso. Optimismo 2020: Gobierno prevé que el PBI crezca 3,5% y el IPC dé 26% Aumenta el frío y aumentan los alimentos

El duro invierno, que estos días marcará su pico de frío, impulsó una fuerte suba de precios de hasta 9% en los productos estacionales más necesarios para afrontar las bajas temperaturas durante junio, a pesar de que ese mes la inflación general se habría desacelerado levemente hasta el 2,7%, según anticiparon las mediciones privadas. En plena ola polar, los alimentos esenciales de invierno subieron... Cumbre Alberto-Lula en la cárcel brasileña

En lo que representó un claro posicionamiento político en materia de relaciones exteriores en el marco de la campaña electoral, el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó ayer al ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde hace más de un año en el penal de Curitiba como resultado de una sentencia dictada por el cuestionado ex juez y actual funcionario, Sergio Moro. Fernández visitó a Lula y la grieta se profundiza en cuestiones... Un CCK poblado recibió a Pichetto y escuchó los pedidos de Macri

Con un mensaje de esperanza y apuntando a la polarización contra el kirchnerismo, el Gobierno encabezó la primera reunión de gabinete ampliado después de la confirmación de las fórmulas presidenciales con el debut de Miguel Ángel Pichetto. Macri pidió a sus funcionarios que refuercen el mensaje de...