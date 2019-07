Nuevos vencimientos ponen presión

En pleno proceso electoral, el Gobierno deberá enfrentar en el segundo semestre vencimientos de deuda de corto plazo emitida por el Tesoro por US$22.161 millones, casi la mitad en moneda extranjera. Se trata de alrededor del 85% de todo lo previsto por la Secretaría de Finanzas para 2019. Es que entre enero y junio el Gobierno logró altos porcentajes de renovación pero a costa de una importante reducción de plazos que lo llevó a patear para la segunda parte del año el 80% de lo que venció en la primera. Los analistas advierten que se trata de un escenario riesgoso ya que podría contribuir a la tensión cambiaria o al debilitamiento de las reservas.

Desde 2016 que no caía tanto el consumo de ropa

En un escenario que no muestra indicios positivos, las ventas de ropa se derrumbaron hasta 16% en mayo interanual, mientras los empresarios del sector remarcaron que el plan Ahora 12 tendrá un muy limitado alcance por las deudas preexistentes que contrajeron los consumidores. Sigue el derrumbe en la venta de ropa y advierten que Ahora 12 tendrá... Necesidad de otra deuda para 2020

Con un semestre ya cursado, son varios los analistas que consideran que este año no se cumplirá la meta fiscal, incluso con los "permitidos" que otorgó el FMI, que dan la posibilidad de un rojo primario de 0,5% del PBI. En ese sentido, entre economistas la gran preocupación es lo que significaría ese incumplimiento en términos de credibilidad y de necesidades de financiamiento. Lo cierto es que, incluso con déficit primario 0%, el próximo Gobierno tendrá que endeudarse por el abultado déficit de divisas que generarán las deudas ya contraídas y la fuga de capitales crónica. Aún con equilibrio fiscal, en el 2020 el país necesitará tomar nueva... Se larga la campaña electoral

Anibal Fernández viajará por la costa

Con la intención de reforzar los distritos más frágiles en el armado de la provincia de Buenos Aires, donde tendrá lugar la madre de todas la batallas, el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el postulante a la gobernación por ese mismo espacio, Axel Kicillof, desembarcarán hoy en Mar del Plata dispuestos a respaldar la candidatura a intendenta de General Pueyrredón, de la diputada Fernanda Raverta. Fernández se focaliza en provincia en el inicio de la campaña... Macri busca unificar el discurso

El escenario será similar al de otros encuentros entre las tres principales fuerzas políticas que hasta hace poco integraban Cambiemos. Sin embargo, aún cuando el objetivo primordial es la reelección de Mauricio Macri, el presidente no será el único protagonista de la cumbre de la alianza Juntos por el Cambio, pasado mañana en Parque Norte. El senador peronista y candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la dirigencia de la UCR tendrán un rol más que relevante en el lanzamiento de la campaña electoral. Macri le da aire a todos sus aliados en el lanzamiento del frente, en...