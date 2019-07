Preocupa un atraso cambiario preelectoral que luce inevitable

El atraso cambiario ya "se comió" toda la competitividad cambiaria que ganó la economía tras el episodio devaluatorio de agosto-septiembre del año pasado, que llevó al precio del dólar desde $28 hasta $40. La dinámica se reiteró en consecuencia con las devaluaciones, sobre todo en años electorales: la divisa permaneció relativamente anclada, mientras la inflación hizo su trabajo de erosionar el tipo de cambio real. Si bien agosto-septiembre había dejado un colchón importante, lo que más preocupa es la dinámica hacia adelante de una película ya conocida. El atraso cambiario electoral ya consumió la mega devaluación de... Reducción importante en las proyecciones de fabricación automotriz

La agudización de la crisis automotriz llevó a que las proyecciones de producción para el 2019 hayan tenido una reducción muy importante. En la industria revisaron nuevamente sus cálculos a la baja y se prevé una fabricación menor a las 350.000 unidades, es decir una muy dura caída del 25% respecto del 2018. Proyectan un derrumbe de 25% en la fabricación de autos y se extiende... Industriales buscan sostener empleo en economías regionales

Los empresarios industriales aprovecharán el pedido de reforma fiscal que el Gobierno impulsará para hacer más competitivo al país ante el ingreso en el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y pedirán que se revean los beneficios quitados a las economías regionales a partir de la eliminación progresiva del decreto 814 que equiparará las cargas patronales en todas las regiones sin tener en cuenta los perjuicios por las distancias geográficas provocan en la contratación de personal en esas áreas. Piden que la reforma tributaria beneficie a la industria El peronismo festejó el 9 de julio y apunta a Buenos Aires

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, celebró hoy el Día de la Independencia en Necochea junto al postulante a gobernador, Axel Kicillof, y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, ante quienes celebró el "reencuentro" entre peronistas al tiempo que expresó su "tranquilidad" por contar con ellos. Fernández, Kicillof y Massa celebraron en Necochea el reencuentro del... Macri se comparó con los próceres de 1816

Al encabezar el acto oficial por el 9 de Julio, el presidente Mauricio Macri recordó hoy a los próceres de 1816 y afirmó que "no eran tan distintos" a los argentinos de la actualidad, al hacer un llamado a "trabajar más allá de las diferencias para encarar los problemas de siempre y sin miedo". En plena campaña hacia las primarias, el jefe de Estado comparó la encrucijada de 1816 con la actual y, como paralelo, aseguró que "no hay marcha atrás cuando se deciden valores innegociables, cuando el pueblo esta decidido a ir en una dirección". En campaña, Macri comparó la encrucijada de 1816 con las... La muerte de De la Rúa, el primer jefe de gobierno y el último presidente radical

Fue el primer jefe de Gobierno porteño electo y el último presidente radical. No completó su mandato en la ciudad de Buenos Aires porque fue electo presidente cuando le faltaba un año más. Tampoco finalizó pudo finalizar el período presidencial, corrido por la crisis económica, la falta de apoyo político y empresario, los desatinos en la búsqueda de controla la situación social, la respuesta represiva a la protesta popular. El final abrupto y obligado, encontró a Fernando De la Rúa envuelto en las críticas de sus correligionarios radicales, de la oposición peronista que había ganado las elecciones de medio término y de los industriales y empresarios nacionales que pedían una devaluación competitiva para frenar la caída de la economía y el alza de la pobreza. Murió De la Rúa, lejos de la vidriera política tras la crisis y la...