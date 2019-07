El salario real no para de caer

En línea con otras estimaciones de precios privadas, la inflación de los trabajadores marcó en junio 2,7%, lo que mostró una leve desaceleración respecto de mayo. Así, el indicador elaborado por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que impulsa la UMET y un conjunto de gremios de la CGT y las CTA, alcanzó el 55,7% interanual. La sostenida inercia inflacionaria mantiene el poder adquisitivo en el fondo del pozo: el salario real se hundió 8,8% en los últimos doce meses y acumuló su decimonovena caída consecutiva, que lo llevó al nivel más bajo en más de diez años. Con 19 meses de caída consecutiva, el salario real está en su menor... 13 meses de desplome de la inversión

La inversión productiva local sigue en caída y contradiciendo el discurso oficial que la ponía como el componente fetiche de la demanda agregada: mostró una contracción de 16,8% interanual en mayo. Los datos son de la Fundación Germán Abdala. La buena es que la comparación con abril mostró una mejora de 1,1% libre de factores de estacionalidad. La inversión productiva cayó un 16,8% en mayo y habría tocado piso La Bolsa porteña se puede quedar sin Petrobras

La Bolsa porteña estaría a punto de perder a dos de sus pesos pesados. Tal como lo hizo Tenaris hace casi un mes, Petrobras Brasil llamó a una asamblea de accionistas para aprobar el retiro de la cotización pública de sus acciones en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Petrobras Brasil sigue los pasos de Tenaris y dejaría de cotizar en... Schiaretti se muestra con la oposición, pero no competirá a su lado

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer a solas con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en el Centro Cívico del Bicentenario, sede del Ejecutivo provincial, ocasión en la que buscaron zanjar diferencias de cara a las elecciones generales de octubre. Fernández obtuvo la foto con Schiaretti pero no doblegó su neutralidad Fortaleza, unión y polarización: primer acto de campaña del oficialismo

Más que la presentación de los lineamientos centrales de la estrategia electoral a sus candidatos a legisladores de todo el país, el encuentro de ayer en Parque Norte de Juntos por el Cambio fue el primer acto de campaña en el que el oficialismo logró mostrarse en bloque, con un discurso unificado y apostando de manera fuerte a la polarización. Juntos por el Cambio mostró fortaleza y busca acentuar aún más la... Dirimen diferencias sindicales a los tiros en San Fernando

Sin lugar a ficción, dos personas resultaron heridas luego de un enfrentamiento, que incluyó disparos, entre grupos sindicales de trabajadores de frigoríficos, integrantes de movientos sociales y ATE en la localidad bonaerense de San Fernando. El desborde violento tuvo lugar en la la planta de Ecocarnes, una de las firmas que, según destacaron trabajadores y dirigentes gremiales, incrementó su producción al calor de los acuerdos por exportación cárnica al exterior y tiene producción a pleno. Furia sindical y dos heridos de bala en un frigorífico de San Fernando