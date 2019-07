La sensación de estabilidad que busca el gobierno no alcanza

El plan oficial de campaña, que tiene como prioridad absoluta la estabilidad del dólar e incluye el relanzamiento del Ahora 12 y los créditos Anses, y los subsidios a la compra de autos y motos, no será suficiente para recuperar el consumo privado antes de las elecciones. Un informe de la consultora Radar proyectó que su nivel antes de la primera vuelta será 7% menor al de 2015. Con ese panorama, y a pesar del rebote de abril, Analytica estimó que, en un escenario optimista, apenas podría esperarse que la actividad económica se mantenga estable en el segundo semestre y planteó que las principales variables llegarán con un marcado deterioro respecto de las presidenciales anteriores. A pesar de la inyección del Gobierno, el consumo no levantará antes... Empezó julio y con el los aumentos

A pesar de que el consumo está en caída libre y las ventas de los supermercados no se recuperan, julio comenzó con aumentos de precios de hasta 10% en la canasta básica de alimentos y limpieza. Julio comenzó con aumentos de hasta 10% en productos de limpieza y... Expectativas de cumplimiento del resultado fiscal y el ajuste

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará hoy, a las 10:30 en conferencia de prensa, el resultado fiscal de junio, que además mostrará el desempeño del ajuste durante el segundo trimestre. La fecha de la presentación se adelantó 10 días y ahora caerá en consonancia con la reunión del Directorio del FMI, que es el último requisito previo al desembolso de US$5.400 millones correspondientes a la cuarta revisión del acuerdo stand by. Una de las preguntas entre analistas era, ayer, si habrá alguna novedad que haga que las metas fiscales sean algo más amigables. Hacienda adelanta el resultado fiscal para que coincida con la... El Frente de Todos busca que se aseguren las condiciones para una elección limpia

El bloque unificado de diputados del Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) y las autoridades del peronismo bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, expresaron ayer su "preocupación" ante la presunta "fragilidad" del sistema comicial y advirtieron sobre la intención del gobierno del presidente Mauricio Macri de querer "cambiar las reglas de juego" electoral en plena campaña de cara a las presidenciales de octubre. El Frente de Todos denunció que el Gobierno quiere "manipular los... El oficialismo también va a Córdoba, pero no con el gobernador

El presidente Mauricio Macri visitará hoy la provincia de Córdoba para encabezar un encuentro con referentes y precandidatos de Juntos por el Cambio, en ausencia del gobernador local, el peronista Juan Schiaretti, quien se encuentra de viaje a España en una misión oficial. Sin cita con Schiaretti, Macri y Pichetto también van por la... El Gobierno busca aprovecharse del tiroteo en San Fernando

La onda expansiva del severo conflicto ocurrido el miércoles en el frigorífico Ecocarnes de San Fernando continúa. Mientras uno de los heridos de bala en esa planta se recupera y el otro trabajador se encuentra internado en terapia, la puja sindical, la incidencia del Gobierno en la pulseada y la posibilidad de que se registren otros episodios similares crece. No cede la tensión sindical y política luego de conflictoen el...