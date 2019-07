Ampliación del FMI otorga al equipo de Sandleris un margen de acción de unos US$7.200 millones

El FMI advirtió hoy que el programa Stand By que acordó con Argentina tiene "altos riesgos", debido a la proximidad de las elecciones que podrían provocar una mayor presión sobre el dólar. El FMI le da una "ametralladora" al Gobierno contra una corrida Argentina pega un salto negativo

Argentina fue el país que más aumentó su relación deuda sobre PBI en el último año. Así lo destacó ayer el Institute of International Finance (IIF), la asociación de los principales bancos comerciales y de inversión a nivel global. La suba de 34,3 puntos en el ratio deuda/PBI puso al país no sólo en el tope del ranking de emergentes sino que también superó a los desarrollados. El IIF destacó ese dato en el mismo día en el que el FMI alertó sobre la posibilidad de una nueva disparada del indicador. Argentina fue el país con mayor salto del ratio entre deuda y PBI Los argentinos compran cada vez menos

El primer semestre concluyó con un derrumbe del 10,6% en las compras en los supermercados a nivel nacional, frente a igual período del 2018, mientras la primer quincena de julio ya comenzó con aumentos de precios promedio de 1,89% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El consumo masivo se desplomó un 10,6% en el primer semestre La diferencia está en el exterior

La campaña electoral toma el fuerte impulso en las últimas semanas antes de las primarias. El Gobierno enfocará esta semana a reforzar la política internacional con una agenda que busca diferenciarse de la fórmula Fernández-Fernández del Frente de Todos. Macri reafirma el alineamiento internacional como eje de campaña Café y definiciones entre CGT y Alberto Fernández

La mesa chica de la CGT se reunió ayer en formato ampliado para definir qué tópicos abordarán en el almuerzo que compartirán hoy con el precandidato presidencial Alberto Fernández. Eje central de la discusión más áspera: la definición o neutralidad de Azopardo ante lo que viene en materia electoral. Sin lugar a sorpresas para los que palpitan lo cotidiano en esa central, privó la moción de mesura "en salvaguarda de la institucionalidad" de la casa de los trabajadores. En la CGT recibirán al candidato con un almuerzo, consultas clásicas...