La industria no levanta

La actividad industrial continuó su derrumbe en mayo cuando se contrajo 6,7% en la comparación con el mismo mes del año pasado, y acumuló baja de 8,6% desde el inicio de 2019. El informe de la UIA, la central fabril con mayor representación del país, señaló que los incentivos al consumo que implementó el Gobierno en plena campaña electoral más una base de comparación baja en el inicio de la crisis del 2018 dejarán un crecimiento "moderado" en partes del segundo semestre.

Los alquileres, por las nubes

Una familia tipo que paga alquiler necesita en julio $64.024 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido cabe destacar que el último dato disponible mostró que la mediana de los ingresos de los argentinos fue, durante el primer trimestre del año, $16.399. Es decir: que dos salarios de los que cobra el grueso de los trabajadores no llega ni a acercarse a lo que necesita una familia tipo no propietaria. Sólo si hoy, gracias a las paritarias, el salario mediano duplicara a lo publicado por el Indec en el primer trimestre, los ingresos de dos personas podrían llegar a los $65.000.