Con Cambiemos, los argentinos cobraron un 14,3% menos

La gestión Cambiemos terminará con una tabla de posiciones de precios relativos, consecuencia de las medidas de la política económica tomadas: tarifazos, en primer lugar, y devaluación, después, lideran y empujan a la inflación a récords históricos. Esa interrelación llevó al salario a correr por debajo. De esa forma, al finalizar el período 2016-19, la variación real de los salarios habrá registrado una caída de 14,3%. En cambio, el valor de tarifas que abonan los hogares tendrá un incremento real de 85%. Con suba de 85% en tarifas, la caída de salarios será de 14% en la... Crecen las "pindonga" y "cuchuflito"

Como correlato de la recesión económica, el consumo masivo se desplazó claramente hacia las segundas y terceras marcas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, donde en el primer trimestre ya ocuparon el 42,8% del mercado total, frente al 32,6% en los primeros tres meses de 2016. Por la crisis, segundas y terceras marcas alcanzan más del 40% del... Preocupación en Hacienda por baja renovación de Letes

Hoy y mañana, el Ministerio de Hacienda licitará Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 2020 acompañada de una opción más corta que vencerá antes del balotaje. Entre ambas, buscará colocar US$1.400 millones. El gran desafío oficial pasará por conseguir que una mayor cantidad de tenedores privados opten por estirar sus vencimientos hasta el próximo año ya que, cuando restan menos de seis meses, apenas renovó el 13%, menos de un tercio de lo necesario para cerrar el programa financiero de 2019 sin sobresaltos. En el mercado, creen que el contexto electoral complicará ese objetivo Hacienda licita Letes por US$1.400 M y preocupa la baja renovación... Kiciloff visitará el conurbano para evidenciar a Vidal

En el tramo final de la campaña electoral rumbo a las PASO, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, apuntará a recorrer los distritos cabecera donde ese espacio político se encuentra más debilitado, visitará programas televisivos vinculados al esparcimiento y apuntará a dejar en evidencia "la crisis" en la que sumergió la gobernadora María Eugenia al territorio bonaerense y su "falta de propuestas". En el tramo final de la campaña, Kicillof apuesta a fortalecer los... A menos empleadores, menores salarios

La decisión del Gobierno de ir por una reforma laboral profunda con cirugía mayor en convenios y detrimento de salarios en pos de generar más empleo choca de frente con la estadística oficial desde 2004 a la fecha respecto a "costos laborales" como freno de desarrollo. Así lo revela una investigación que tomó datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sobre cantidad de empleadores en este año (516.000) y la caída del 13% de salario real respecto a 2015. A menos empleadores, menores sueldos incluso y menos puestos de labor. Tal declive es apreciable y sin frenos en la gestión Cambiemos. "No es posible argumentar una reforma laboral tomando como obstáculos los sueldos y convenios. El salario real aumenta cuando hay más empresas, lo valida la comparación que realizamos en base a la SRT y salario real", le explicó a BAE Negocios Hernán Herrera, politólogo e investigador del CEPA y EPPA. Acotó incluso que en el mejor de los casos "es un error no forzado" del Ejecutivo y, en el peor, énfasis del modelo al desamparo del FMI. Los costos laborales no ponen freno al desarrollo Pese a la confianza en la Rosada, no ven seguro el triunfo de Vidal

En Nación rebosan de optimismo y destacan la recuperación de Mauricio Macri en el mano a mano con Alberto Fernández por la presidencia. De igual modo, dan por descontados los triunfos de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y de María Eugenia Vidal en provincia. Los operadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, sin embargo, no cesan de señalar que corren de atrás en la carrera por la reelección en el principal distrito del país. Más aun, se perciben seis puntos abajo y señalan que se conformarían con quedar a menos de 4 puntos de Axel Kicillof en las primarias para pegar el salto en los comicios de octubre. La polarización total impulsada por Macri deja con menos margen a...