El sector fabril, complicado

Según estimaciones privadas, la producción industrial caerá 4,6% en 2019 afectada por el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la política de apretón monetario con tasas por las nubes. Un retroceso superior al 2,5% proyectado por la Unión Industrial Argentina. De confirmarse una baja de esta magnitud, el Gobierno de Mauricio Macri dejará una profunda herida para el sector manufacturero, que acumulará un derrumbe superior al 11% a lo largo de su mandato. La industria caerá 4,6% en 2019 y acumulará un derrumbe mayor al 11%... El BCRA no quiere complicaciones

Con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central decidió modificar ayer el cómputo de su meta de base monetaria de mensual a bimestral para el período julio-agosto. La decisión tiene que ver con las dificultades que se le presentaban a la entidad que preside Guido Sandleris para cumplir el objetivo de este mes, tras una expansión la semana pasada de cerca de $100.000 millones. El BCRA cambia reglas para evitar mayor presión sobre el dólar antes... Con Macri, los argentinos comen menos pan

Producto de la recesión económica que lleva más de un año y la pérdida general del poder adquisitivo, el consumo de pan en Argentina cayó de 90 kilos por persona en 2015, a menos de 75 kilos per cápita en la actualidad. El consumo de pan cayó de 90 a menos de 75 kilos per cápita desde la... En busca del voto de derecha

En temáticas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico el oficialismo encontró un modo de diferenciarse del Frente de Todos, pero principalmente halló la forma de sumar votos en un terreno donde casi no tiene competidores. A excepción del postulante a presidente del Frente Despertar, José Luis Espert, saben que no hay candidatos que corran detrás del electorado de derecha, que esperan ayude a inclinar la balanza en favor de la alianza Juntos por el Cambio en las PASO del 11 de agosto próximo. El Gobierno refuerza el discurso sobre seguridad y lucha contra el... Siguen las promesas de Alberto

En tren de campaña, el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, acompañado por el postulante a la gobernación de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó ayer un centro de jubilados ubicado en el municipio de Lomas de Zamora ocasión en la que prometió que en caso de ser electo impulsará una ley que garantice la gratuidad de los medicamentos para las personas de la tercera edad "porque el Estado los va a subsidiar" al 100% y que el Fondo de Garantías Solidarias estará destinado a "mejorar sus ingresos". Alberto promete volver a los medicamentos gratis para los jubilados Escenario político

Si hubo alguna rispidez con los intendentes del Conurbano cuando Axel Kicillof fue designado candidato a gobernador por el Frente de Todos, ya quedó atrás. Abroquelados alrededor del ex ministro, actuando como sherpas en cada distrito bonaerense y con comunicación permanente con él a través de un grupo de whatsapp que comparten, los jefes comunales de las zonas norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires forman por estas horas el equipo que empuja a Kicillof en la recta final hacia las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entre ellos se respira clima de camaradería. Scrum de intendentes, Cristina y Massa para darle envión a Axel en la...