Junio, mes récord

Junio fue el mes de mayor fuga de divisas por parte de los extranjeros en toda la historia del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Llegó a US$1.410 millones y superó incluso a mayo del 2018, cuando se disparó la salida de capitales especulativos que dio inicio a la corrida cambiaria cuyos efectos persisten hasta hoy. Si al número se le suma la fuga de los residentes, se fueron US$2.759 millones. El dato muestra la continuidad del drenaje crónico de divisas y de la falta de confianza. Por eso, el sexto mes del año dejó una caída de las reservas de US$936 millones, de acuerdo a un informe del Banco Central dado a conocer ayer.

Shoppings y supermercados venden cada vez menos

El derrumbe del consumo en las grandes cadenas de supermercados y en los autoservicios mayoristas del país se aceleró al 13,5% interanual en mayo. En los shoppings del conurbano, en tanto, la baja alcanzó el 18,7%. Los números que publicó ayer el Indec, que arrastran ya once meses seguidos en declive, muestran que el comienzo de la pax cambiaria y el relanzamiento de los préstamos Anses no alcanzaron para compensar el desplome de los ingresos familiares y el congelamiento del crédito. Para los analistas, el impacto del paquete de medidas electorales de alivio será moderado.

Argentina, economía peligrosa para el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó ayer a la Argentina junto a Turquía en la lista de economías más riesgosas del mundo, al advertir que el crecimiento mundial "precario" está supeditado a que se mantenga la confianza de los mercados, en particular en los países emergentes que atraviesan "tensiones".