El empleo cae cada vez más rápido

La destrucción de puestos de trabajo asalariados en el sector privado se aceleró en mayo, con el mayor derrumbe interanual de toda la serie del Sistema Integrado Previsional Argentino: 2,7%. Esto significa que, en un año, se perdieron 168.700 empleos de calidad. El leve rebote de la actividad económica en el quinto mes, traccionado exclusivamente por el agro, no se trasladó al mercado laboral formal, que está en caída libre desde el estallido de la crisis cambiaria y aún no tocó fondo.

Después de 12 meses de puras caídas interanuales, la actividad económica marcó una recuperación de 2,6% en mayo, gracias a la comparación estadística contra la sequía del 2018. El agro fue el sector que explicó casi la totalidad de la mejora parcial, con un crecimiento de 49,5% interanual. El resto de los sectores clave volvió a registrar fuertes caídas, que también se vieron reflejadas en una importante contracción del empleo (ver página 3). Además, los datos del Indec mostraron que mayo fue un mejor mes que abril, con un repunte de 0,2%.

El tramo decisivo de la campaña hacia las PASO encuentra a la economía sin reacción y al Gobierno sin más recursos que los de la ANSES para desplegar ante la emergencia el populismo financiero que le funcionó en 2017: créditos subsidiados para pobres y jubilados, Ahora 12 para la clase media y Precios Cuidados para paliar los efectos de una inflación que no pudo bajar del 55% interanual. Los dólares del Fondo apenas alcanzan para frenar la corrida que volvió a asomar la cabeza estos días. Los insultos callejeros al Presidente incluso donde antes jugaba de local, como en Córdoba, tampoco parecen ilustrar la recuperación de su imagen que publicitan sus encuestadores favoritos. Y sin embargo, en el Frente de Todos admiten que todavía les faltan dos o tres puntos decisivos para evitar una segunda vuelta que todavía asoma mortífera para Alberto Fernández.

En su segundo día de visita a Córdoba, el presidente Mauricio Macri definió a la provincia como "el motor" de la Argentina y del "cambio", mientras en el comando de campaña del oficialismo miran encuestas que le dan una amplia ventaja sobre el peronismo en ese territorio y apuestan a repetir el escenario de 2015.

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dio comienzo ayer a una visita de 48 horas por la provincia de Santa Fe, donde tras reunirse con el gobernador electo del peronismo, Omar Perotti, dio paso a una intensa agenda de campaña en la que habló sobre la necesidad de volver a una "argentina más federal", prometió "volcar al desarrollo" el dinero que el gobierno gasta en Lelics y advirtió que la concentración a la que sometió el presidente Mauricio Macri al país, "le hace muy mal a las provincias".

"En nuestro modelo económico hay tres variables de igual importancia, que tienen que crecer en conjunto para no generar desequilibrios ni cuellos de botella: consumo, inversión y exportaciones. Junto con un sistema financiero sólido que apuntale la economía real", dice Marco Lavagna. Con esa premisa como base, el economista y primer candidato a diputado porteño por Consenso Federal dialogó con BAE Negocios sobre la posición del espacio en temas clave de la economía que deberá tener en cuenta quien llegue al Gobierno el próximo 10 de diciembre.