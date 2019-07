Desocupación a futuro

Según las proyecciones optimistas incluidas en el último staff report del FMI, el desempleo se mantendrá por encima del 10% hasta 2021 y no bajará del 9% hasta al menos 2024 a pesar de prever un crecimiento sostenido durante todos esos años. Una clara señal de hacia dónde conduce la implementación del plan de ajuste fiscal y monetario previsto en el acuerdo Stand By por US$57.000 millones firmado con el actual Gobierno. Un informe privado advirtió que este cuadro podría agravarse si, a partir de las condicionalidades que deja el diseño del crédito vigente, en el próximo mandato se acordara un Servicio Ampliado de Fondos (EFF por sus siglas en inglés), que permitiría extender los plazos de pago a cambio de aplicar una serie de reformas estructurales.

Un festejo que duró poco

El Gobierno festejó públicamente el 2,6% de variación interanual de la actividad económica pero las lecturas de varios analistas salieron a ponerle un límite a la euforia. Y es que la serie desestacionalizada sigue mostrando que la economía continúa cerca del fondo del pozo, a pesar de que mayo fue mejor gracias al efecto estadístico de la sequía. Además, junio sería un tope: la Fundación Germán Abdala (FGA) publicó su Índice Mensual de Actividad (IMA), que marcó una caída de 1,3% libre estacionalidad contra mayo.

El Gobierno sigue intentando que los inversores no se pasen al dólar

Las necesidades y urgencias de la estabilización cambiaria le ponen techo a las intenciones oficiales de reactivación. Mientras el Ministerio de Producción apuesta al Ahora 12, Hacienda pagó al cierre de la semana pasada una tasa de 59,81% en la última licitación de Letras capitalizables con vencimiento en noviembre próximo y del 64,81% para las que vencen en mayo del año 2020.

Entrevista a María Eugenia Vidal

A la gobernadora María Eugenia Vidal le gusta argumentar. Prefiere tomarse el tiempo para explicar el contexto antes que responder rápido una pregunta o una repregunta. Reconoce algunos errores de su gestión, sugiere que hay consecuencias por medidas que no dependen de la provincia, pero evita marcar diferencias con el presidente Mauricio Macri. Tampoco entrará en el terreno de las descalificaciones. Al contratrio, menciona que las declaraciones agresivas "vienen siempre del mismo lado", en alusión a sectores del kirchnerismo. No será la única referencia elíptica a su ex adversario en la provincia y ex ministro y jefe de Gabinete de Cristina, Aníbal Fernández, por sus dichos sobre ella y el femicida Ricardo Barreda. También sobrevuela cuando menciona que la inseguridad "no es una sensación" y que es una cuenta pendiente de su mandato. A menos de dos semanas de las elecciones primarias camino a las elecciones en las que busca un segundo mandato, la gobernadora recibió a BAE Negocios y a Crónica en el Centro de Monitoreo de Seguridad de Haedo, partido de Morón, distrito en el que vive.

Los movimientos electorales de Cristina

Para bien o para mal, una ocurrencia de Cristina Fernández en sus amigables presentaciones del libro "Sinceramente" pueden más que horas de spots y cansadores viajes de campaña para que los sesudos análisis de especialistas se transformen en declaraciones en boca de Alberto Fernández.

Alberto le apunta a las declaraciones de Macri

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió que cuando el mandatario Mauricio Macri afirma que en caso de ser reelecto "va a hacer lo mismo pero más rápido", esa postura implica "tomar carrera para saltar al precipicio".