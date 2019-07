A $500.000 millones del récord de las Lebac El stock de Leliq marcó ayer un nuevo récord, al superar los $1,2 billones. La dinámica espiralizada comenzó el 1 de octubre con la implementación del plan Sandleris de crecimiento cero en la base monetaria y llevó a que se acerque a alta velocidad a los niveles que desembocaron en la explosión de las Lebac, cuyo pico fue de $1,4 billones. Por los intereses, el stock de Leliq se acerca al récord de Lebac que... El BCRA no logró frenar la escalada del dólar El tipo de cambio volvió al alza ayer con un fuerte salto del 1,1% en segmento mayorista, donde la divisa trepó 48 centavos hasta los $43,83 a pesar de una fuerte intervención oficial que combinó ventas de futuros, absorción de pesos y una nueva suba en la tasa de interés. Las tensiones se agudizan en el mercado cambiario: la demanda sigue en alza y con un volumen de operaciones que alcanzó los US$958 millones ante el cierre de posiciones del carry trade, las cercanía de las PASO, la fortaleza del dólar en el mundo y las típicas compras de fin de mes. El Central intervino fuerte con tasa y futuros, pero no evitó que el... El FMI mira a futuro El Fondo Monetario Internacional salió ayer otra vez a marcarle la cancha a la Argentina, al volver a presionar por la aprobación de "reformas estructurales" durante el próximo gobierno, al tiempo que volvió a pedir que las tasas se mantengan altas, luego de que el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometiera subir un 20% las jubilaciones mediante un recorte en los intereses que paga el Banco Central por las Leliq. El FMI pidió mantener las tasas altas y presionó por reformas... Alberto quiere volver a encender la economía El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que si es electo, apenas asuma va a "recomponer" los salarios a través de paritarias y otorgar un aumento de las jubilaciones del orden del 20 por ciento y subrayó que se propondrá "dejar de pagar los intereses de Leliq que está pagando la Argentina todos los días". Alberto vuelve a apostar fuerte: prometió suba general de salarios... No sirvió ligar a Kiciloff a La Cámpora La provincia de Buenos Aires se transformó en el principal desvelo del oficialismo, como así también la figura del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof. Ante la necesidad de acortar la diferencia de puntos en las PASO para que la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, tenga posibilidades de ser reelecta en los comicios generales, desde la alianza Juntos por el Cambio apuntarán de lleno contra el dirigente opositor por el supuesto desconocimiento que tiene de las problemáticas del primer distrito electoral del país y por lo que consideran errores al frente del ministerio de Economía. Vidal cambia la estrategia para descontarle a Kicillof y lo acusa de... Escenario político Mientras la campaña domina los movimientos políticos en la superficie, lejos de micrófonos y cámaras hay reacomodamientos y malestares que crecen y que esperan para salir a la luz en malón después del 27 de octubre, si hay ganador en primera vuelta, o un mes después, si hay balotaje. Para el espacio político que pierda la elección, el futuro se parece mucho al canibalismo. Son pocos los que por estas horas piensan cómo impactaría una derrota en dos frentes electorales que fueron sellados al calor de la victoria posible. Lo que la campaña tapa: peronistas preocupados y malestar en...