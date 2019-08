Fuerte castigo al mercado argentino

El derrumbe de los mercados globales que generó la devaluación del yuan castigó ayer con fuerza a los frágiles activos argentinos e hizo saltar casi 2% el tipo de cambio a apenas seis días de las PASO. Pese a la intervención oficial, el dólar minorista subió 79 centavos a $46,68 en el promedio de los bancos porteños, muy cerca de su récord nominal de $46,90, y el mayorista escaló 84 centavos a $45,49. Aunque lo peor se dio en los bonos, que se hundieron 2% en promedio ante la huida de los capitales especulativos. Así, el riesgo país se disparó 8,7%, el doble que en el conjunto de los países emergentes, y superó los 900 puntos. Por la alta demanda, también voló el precio de los seguro contra default. El mal clima externo podría profundizarse.

Preocupación del Gobierno por la economía

Tras la fuerte suba del dólar, que ayer cerró en $46,68, desde el Poder Ejecutivo nacional admitieron cierto grado de "preocupación" aunque intentaron restarle importancia al movimiento del la moneda estadounidense y circunscribieron su alza a los coletazos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Las alimenticias suben los precios desestimando el pedido del Gobierno

Luego de las primeras subas en góndola, y desoyendo el pedido del Gobierno para que no avancen en nuevas remarcaciones hasta septiembre, varias compañías alimenticias comenzaron ayer a informar a cadenas de hipermercados y mayoristas que la próxima semana habrá aumentos de hasta el 10%.

Escenario Político

El error estratégico de la gobernadora María Eugenia Vidal este fin de semana, cuando utilizó la tragedia de Once como un argumento de campaña, coronó un tramo de campaña muy errático para Juntos por el Cambio, evidenciado por el reclamo imperativo del presidente Mauricio Macri a los votantes que lo esconden para que salgan del placard aunque no tengan argumentos para defender su elección. Vidal lleva como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires a María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini, la última víctima fatal de Once en aparecer dentro del tren, casi tres días después del choque. Esa presencia en la lista contuvo lo que de otra manera habría sido una catarata de duras críticas hacia la gobernadora de los dolidos familiares de las víctimas de Once a seis días de las elecciones. No evitó, eso sí, el comunicado que publicaron en redes sociales expresando su repudio profundo.

En busca de achicar la diferencia

A cinco días de las PASO, el Ejecutivo apuesta a una serie de claves para achicar la diferencia con la oposición en una elección que se volvió más definitiva de lo que se pensaba. El macrismo enumera como prioridades la captación de los indecisos; el regreso a regiones del país con un potencial caudal de votos; y una fuerte actividad en las redes sociales.

Alberto criticó al oficialismo

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y, el postulante a Jefe de Gobierno porteño por ese mismo espacio, Matías Lammens, mantuvieron ayer un encuentro con jóvenes y representantes de espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, ocasión en la que el ex jefe de Gabinete denunció que "que el gobierno no tiene dinero para la cultura, la ciencia y la tecnología" pero si "para los bancos que se lo llevan cada día en intereses".