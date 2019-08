Reuniones y disputas entre el Gobierno y el campo

El presidente Mauricio Macri y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, recibieron ayer por la mañana en la Casa Rosada a representantes del Centro Exportador de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) con el objetivo de establecer un cronograma hasta fin de año para el ingreso de divisas del sector agroindustrial. Las exportadoras señalaron que el productor no está dispuesto a vender ante el actual escenario político-económico, y el Gobierno subió la apuesta con la posibilidad de un aumento de las retenciones, de los actuales $4 por dólar exportado a 6 pesos. La intención del Ejecutivo corrió como reguero de pólvora al mediodía en los mercados granarios y todas las operaciones se frenaron. El Gobierno presiona al campo para que acelere la liquidación de... Se vienen las medidas del Gobierno ante la crisis

Aún cuando el presidente Mauricio Macri preveía que un triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las PASO podía generar una fuerte suba del dólar, como finalmente sucedió el lunes pasado, desde el Ejecutivo nacional recién anunciarán entre hoy y mañana un paquete de medidas económicas destinado a contener el incremento de precios pero también con el objetivo de enviar una señal a una parte de los sectores medios que le quitaron su apoyo en las urnas. El Gobierno anunciará medidas en busca de recuperar el apoyo de la... La deuda pública crece y crece

El ratio deuda pública/PBI no encuentra calma. El nuevo round devaluatorio lo llevó a pegar otro salto hasta llegar al 100,4%. El indicador es extraoficial y uno de los más mirados por los inversores para evaluar la capacidad de pago a futuro de una economía. Por el creciente endeudamiento, y por la volátil dinámica del precio del dólar, durante el último año Argentina protagonizó el mayor salto del ratio a nivel global. Por la devaluación, la deuda pública ya superó el 100% del PBI A Mitad de Semana

El cataclismo en los mercados financieros post elecciones descubrió dos fenómenos. El primero y más evidente es el desinterés o la incapacidad del gobierno por regular los mercados para preservar a la economía del enorme daño que genera la devaluación. La incapacidad puede deberse a que no puede intervenir en la magnitud necesaria por falta de autorización del FMI o porque no sabe utilizar los instrumentos de política pública para contener la crisis. Un dato subestimado que explica parte de la derrota del oficialismo Errores en el conteo de votos

El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires en representación por el Frente de Todos, Axel Kicillof, amplió la diferencia de votos cosechados durante las primarias celebradas el domingo ultimo frente a la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal. La información confirmada ayer indicó la existencia de un error de interpretación en la carga de datos lo que llevó a que en el conteo final se incluyeran los votos en blanco pese a que solo se debieron contar los votos positivos. Con esa corrección, Kicillof terminó obteniendo el 52,5% de los votos y no el 49,34 que se le había adjudicado en el recuento provisorio, mientras que Vidal se alzó con el 34,6%, contra el 32,56% que se le había computado inicialmente. Una diferencia en el cómputo de los votos bonaerenses le restó 3... Paran los subtes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizará hoy un paro de dos horas en todas las líneas del Subte y Premetro, en reclamo por el nombramiento del personal correspondiente para trabajar en las boleterías de Catalinas y Correo Central Norte. La protesta tendrá lugar en el inicio del servicio, entre las 5.30 y las 7.30, momento en que comenzarán los recorridos. Metrodelegados paralizarán todas las líneas de subte entre las 5.30 y...