La inflación retoma su velocidad

Como testimonio tardío de una etapa superada, el Indec informó ayer que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 0,1% en julio y encadenó su segundo mes consecutivo de importante desaceleración durante los tiempos de paz cambiaria. Pero la corrida iniciada la semana pasada marcó una nueva bisagra y los analistas estiman un fuerte salto en agosto y septiembre tanto en la inflación mayorista como en la minorista. Además, advierten que el passthrough será más rápido que el del año pasado, aunque algo más acotado por la fuerte recesión.

Los beneficios son para los de arriba

El 87% de los pesos que busca inyectar en la economía el programa de alivio anunciado por el Gobierno apunta a beneficiar a las clases media y alta. El paquete de iniciativas fue lanzado por el oficialismo durante la semana pasada, tras la derrota en las PASO, y generó dudas acerca de una ruptura por un nuevo incumplimiento con el FMI. Más allá de su discutida capacidad para revertir el deterioro de entre 5% y 10% que generará la reciente devaluación sobre el salario real en los próximos meses, el plan oficialista muestra un sesgo regresivo.

Sacar el IVA no ayudó a los mercados provinciales

La decisión de rebajar el IVA para algunas categorías de alimentos se transformó en un problema para el Gobierno. No sólo porque los descuentos todavía no se aplican en forma general, sino también porque los supermercados radicados en las provincias sufren un mayor costo fiscal.

Buscan mantener el dólar en $57

La idea de que el dólar ya está en un valor razonable, el punto de coincidencia que encontraron los referentes económicos del Gobierno y la oposición, parece haber calado en el mercado. La volatilidad cambiaria se redujo significativamente ayer y la divisa estadounidense acumuló su cuarta baja consecutiva en las pizarras.

Las medidas no gustaron

Ocho gobernadores, un vicegobernador y varios ministros de Economía de 19 provincias, en su mayoría de extracción peronista, tras evaluar ayer las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri para atenuar la crisis desatada tras las primarias, suscribieron un documento en el que le exigen al Gobierno que "en resguardo de las finanzas provinciales", retrotraiga esos anuncios que incluyen la reducción de coparticipación a consecuencia de la devolución y las rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA, y amenazaron con acudir a la justicia.

Preparativos para octubre

El presidente Mauricio Macri se calzó el traje de candidato para el almuerzo que compartió ayer en la Quinta de Olivos con cuatro de los cinco gobernadores de la alianza Juntos por el Cambio. Atentos a la derrota que sufrieron en las PASO y con un situación económica más que adversa, comenzaron a delinear la campaña electoral que pondrán en marcha para las elecciones generales del 27 de octubre próximo, aún en medio del malestar que hay en un sector del radicalismo y las diferencias que existen con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Arde Brasil

Las miradas del mundo están puestas en la región amazónica de Brasil, el pulmón del Planeta, que está siendo azotada por devastadores incendios en medio de acusaciones cruzadas de la dirigencia.