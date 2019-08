Críticas y renegociaciones

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, salió a despegarse con fuerza de la política económica del Gobierno y del FMI. Tras reunirse con los enviados del Fondo, que vinieron al país para evaluar las cuentas públicas locales, denunció que los crecientes niveles de endeudamiento empeoraron por el acuerdo stand by. Además señaló que esos dólares se utilizaron principalmente para financiar la fuga de capitales. "En la plataforma del Frente de Todos no hay coincidencia con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI", señaló.

Constructoras vs. Gobierno

A raíz de la devaluación que siguió a las elecciones primarias, las constructoras salieron a apuntar sus cañones contra el Gobierno nacional por las demoras en los pagos y la falta de financiamiento, al advertir que la disparada del dólar dejó sin precio a los insumos, lo cual derivó en una falta de aprovisionamiento que si se extiende llevará a un parate total de la actividad.

Siguen cayendo las pymes

Industriales reclamaron "medidas urgentes" para frenar la "crisis de las pymes" y el cierre de nuevas fábricas que se vieron reflejadas en el informe de Indicadores y motores de la demanda agregada que presentó Industriales Pymes Argentinos (IPA), en donde quedó reflejada la baja de las cortinas de más de 1.700 fábricas manufactureras en los últimos doce meses.

Vienen los vencimientos

Hoy y mañana, Hacienda licitará Letes en dólares y Lecap en pesos en el primer gran examen de Hernán Lacunza ante el mercado. Este viernes vencen US$1.603 millones en las primeras letras, $60.000 millones (unos US$1.200 millones) en las segundas y cerca de $7.000 millones en Lecer. Con temores de default, la expectativa de los operadores es que el grueso de los tenedores privados embolsen los billetes y se vayan. Así, sobre el final de la semana se espera una importante caída de reservas y más presión cambiaria.

Escenario Político

Alberto Fernández ya tiene en mente a su eventual gabinete y hasta las decisiones que, si en octubre se repiten los resultados de las PASO, tomaría durante los primeros seis meses de su gestión. Así lo aseguran dirigentes y ex funcionarios muy cercanos al candidato del Frente de Todos, que en parte confirmó la información días atrás cuando le preguntaron si estaba pensando en su posible equipo de ministros y respondió con un obvio: "Yà sí". Pero, advierten cerca suyo, entre los nombres que baraja en su cabeza hay sorpresas que lejos están de los equipos que aparecieron los últimos días publicados en la prensa. Hay "tapados" que no suenan, que son de su histórico círculo íntimo y a quienes el candidato eligió no desgastar ni exponer antes de tiempo. Si Fernández, como advirtió Alejandro Bercovich en estas páginas, enfrenta para sí la posibilidad de quemar sus cien días de luna de miel en este período en el que no es ni siquiera presidente electo, eligió preservar a su eventual equipo de gobierno de una disyuntiva similar.