Peor caída del PBI que De la Rúa

Durante el período 2016-2019, el PBI per cápita totalizará una caída histórica de 8,4%. Eso si se cumple la proyección optimista de variación del producto de 2,6% negativo para el 2019, tal como la proyectaron las consultoras y bancos de la city en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el BCRA. La baja del PBI per cápita terminará siendo peor que la del período del ex presidente Fernando De la Rúa, que registró una contracción acumulada de 7,2%.

Las empresas se llevaron muchos dólares

Desde el comienzo del Gobierno de Cambiemos y hasta julio pasado, las empresas sacaron del país casi US$20.000 millones vía remisión de utilidades y dividendos y compra de divisas para atesoramiento, según datos oficiales del Banco Central. Estas operaciones, que aportaban a la tensión cambiaria en plena corrida, quedaron fuertemente limitadas con la reinstalación del cepo.

Furor por el "rulo"

Con el regreso del cepo, los rulos volvieron a ser última moda en el mercado local y en la city ya temen por más controles. Hecha la ley, hecha la trampa: desde que el Gobierno implementó el control de cambios, el 1 de septiembre pasado, los bonos que cotizan en dólares treparon hasta 60%, empujados por el arbitraje que vienen llevando adelante los inversores entre el dólar oficial y el dólar Bolsa.

Escenario Político

"Tenemos que ganar por 60". El mantra en el Frente de Todos por estos días apunta a la construcción de un resultado electoral contundente. Que rompa los récords del peronismo a nivel nacional y que se convierta en una señal insoslayable hacia quienes se tengan que sentar frente a Alberto Fernández después del 10 de diciembre, si como todo indica es electo presidente. Especialmente cuando, escritorio de por medio, estén ante el candidato los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Cómo enfrentar esa instancia sin arrancar en desventaja? Felipe Solá dio una pista el domingo en C5N: "Construyendo un gran poder político que incluya a gobernadores, intendentes, al Congreso y con masivo apoyo popular". El diputado, que viene de acompañar a Fernández en su gira ibérica, evitó ponerle un número a esa construcción. Pero en el Frente de Todos no son pocos los que lo señalan: el horizonte es el 60%. Y con ese objetivo, van.

El jueves comienzan las sesiones por la Emergencia Alimentaria

Diputados de distintos bloques de la oposición lograron unificar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y elevaron el pedido para realizar este jueves una sesión especial en la Cámara para tratar la iniciativa sobre tablas.

Chubut recurre a la Nación

En medio de la crisis económica que atraviesa la provincia de Chubut y la consecuente ola de protestas de trabajadores estatales por el retraso y el pago escalonado de los sueldos, el gobernador Mariano Arcioni pidió ayer ayuda al Poder Ejecutivo nacional para descomprimir el alto nivel de conflictividad social que enfrenta por estos días.