Para las petroleras los aumentos no alcanzan

El congelamiento de los combustibles duró apenas un tercio de los 90 días que había pautado el Gobierno. Energía autorizó ayer un incremento del 4% que comenzó a regir esta medianoche e implicará un nuevo golpe al bolsillo en medio de la escalada inflacionaria.

Revisión de las retenciones

El debate sobre la modificación de las retenciones volvió a instalarse en las últimas horas en el entorno del presidente Mauricio Macri. Esta vez el actor que ingresa en escena es el ministro de Economía, Hernán Lacunza, que llegó hace poco a la función. La idea que volvió a discutirse es reemplazar el peso por dólar exportado que a la fecha fue licuado por la suba del tipo de cambio para directamente poner alícuotas como tenían los commodities hasta septiembre del año pasado.

La emisión cero se va y la tasa sube

Se cayó oficialmente el último de los pilares del plan Sandleris. El Banco Central habilitó un crecimiento de la base monetaria de 2,5% en septiembre y octubre. La "emisión cero" acordada con el FMI ya no corre más.

Cada vez es más caro no ser pobre

La quita del IVA vendedor sobre los precios de algunos alimentos básicos no trajo resultados del todo contundentes: en agosto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,8% en comparación con los niveles de julio. De esa forma, una familia tipo de 4 integrantes necesitó $13.258 para no ser considerada indigente, según los datos publicados ayer por el Indec. Además, la línea de la pobreza, es decir la Canasta Básica Total (CBT) trepó 3,4% y llegó a $33.013 para una familia tipo que no paga alquiler. Si se suma el alquiler de un 3 ambientes, el número llega a $56.839.

Recesivo escenario en la industria

En agosto, la demanda eléctrica de las industrias y comercios pequeños y medianos cayó 4,3% interanual, mientras que el total tuvo una contracción de 1,7%. Los datos fueron publicados ayer por Cammesa en el marco de su informe mensual del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y son un certero indicador de lo que ocurrió con el sector fabril durante el mes pasado. Además, FIEL publicó su Índice de Producción Industrial (IPI) de agosto, que mostró estancamiento en comparación a julio y una caída de 3% respecto al mismo mes del año pasado.

Macri busca valores para diferenciarse del kirchnerismo

Cuando faltan menos de 40 días para las elecciones generales y como un anticipo de lo que será "la marcha del Sí se puede", el presidente Mauricio Macri viajó ayer a Tucumán, donde recorrió las obras de reactivación de un ramal del ferrocarril Belgrano Cargas y luego inauguró un centro de primera infancia, rodeado de militantes y seguidores de Juntos por el Cambio.