No alcanzan las reservas

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunirá esta semana en Estados Unidos con las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y parte de su equipo económico. El objetivo principal será conseguir que el organismo libere el postergado desembolso de US$5.400 millones antes de fin de año o bien destrabe el uso de los US$7.200 millones que fueron enviados únicamente para engrosar las reservas. Sin esas divisas, el Gobierno no podrá cumplir con las necesidades vigentes para lo que resta de 2019 y se vería forzado a endurecer el cepo.

La salida de depósitos bate otro récord negativo

Agosto fue el peor mes de la historia para el mercado de cambios local: la fuga batió todos los récords, tanto al mirar la compra de dólares como la salida de depósitos en esa moneda. La hipótesis del Gobierno es que el pésimo desempeño se debió al resultado de las PASO, pero lo cierto es que el drenaje de divisas fue mucho más alto tras el controvertido default de Letras de corto plazo que luego de las primarias. En los cinco días posteriores al reperfilamiento se fueron US$4.369 millones de los depósitos privados; más del doble que después del 11 de agosto, cuando habían totalizado US$1.971.

Bancos quieren estar mejor preparados

Aunque el drenaje de depósitos en dólares disminuyó, los bancos siguen tomando previsiones. En los últimos 30 días, los préstamos al sector privado en moneda estadounidense registraron una caída de casi 12%, mientras que la cantidad de dólares en efectivo en las entidades financieras aumentó un 13,5% en el mismo lapso.

Transiciones, idas y vueltas en el Congreso

"Setenta fotos de candidatos de PRO en carteles de la General Paz. El Presidente debe ser de otro partido porque no está en ninguna." La cuenta que sacó el politólogo e investigador del Conicet Marcelo Leiras le puso número a una tendencia que ya no sonroja: los intendentes macristas bonaerenses están haciendo campaña desembozada por el corte de boleta. No se trata sólo de municipios en los que el intendente tiene menos historia de relación con Mauricio Macri como puede ser el caso de Martiniano Molina, en Quilmes. En Lanús, Néstor Grindetti, de inocultable larga relación con el Grupo Macri desde los tiempos de SOCMA, lanzó en el twitter oficial del Municipio un instructivo para el corte. Incluso, sugiere llevar la boleta cortada desde la casa. No sea cosa de que se equivoquen.

Juntos, por un tercio

Los referentes de los tres principales espacios políticos que integran la alianza Juntos por el Cambio se comprometieron a dejar de lado las diferencias internas hasta las elecciones generales y acompañar las marchas del "Sí se puede" para conservar, al menos, un tercio de los votos del electorado por si les toca ser oposición a partir del 10 de diciembre próximo.

Alberto busca el Corredor Bioceánico en San Juan

La posibilidad de que a partir del 10 de diciembre próximo el candidato presidencial por el Frente de Todos Alberto Fernández termine desembarcando en la Casa Rosada, viene generando un sinfín de propuestas y desempolvando viejos proyectos que yacían archivados, todos ellos orientados a volver "a encender la economía", tal como viene reclamando la oposición política.