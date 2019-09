El consumo no había caído tanto desde 1997

Hoy el Indec publicará los números oficiales de julio para las ventas en shoppings y supermercados. Pero ya los datos de privados muestran que en agosto se registró la peor caída intermensual del consumo privado en al menos 20 años. Tras un buen julio, en el que hubo recuperación de la mano del programa Ahora 12 y de los créditos de Anses, en agosto la contracción intermensual libre de factores de estacionalidad fue de 5,8%.

La inversión en construcción

Los empresarios de la construcción se resignan a terminar el 2019 sin atisbos de reactivación en su sector, que según estimaciones privadas podría hundirse un 11% y de esta manera ubicarse un 12% por debajo de los niveles de 2015. El proyecto de ley con rebajas impositivas para el sector que el Ejecutivo planea enviar al Congreso no termina de entusiasmar, y las miras están puestas en las propuestas del candidato con más chances de ganar, Alberto Fernández, que apuesta a seducir a quienes tengan sus dólares en el exterior.

Las reservas se queman, el dólar sube igual

Pese al control de cambios y las nuevas medidas del Gobierno para intentar forzar a los exportadores a liquidar sus divisas, la presión cambiaria se reinstaló en el mercado ante la ausencia casi total de oferta genuina. Aunque fue una de las ruedas de menor volumen de operaciones del año, el Banco Central tuvo que volver a intervenir con ventas directas de reservas para contener dólar, que aún así cerró con un alza de 24 centavos a $59,32. En el mercado esperan que las tensiones continúen y prevén un endurecimiento del cepo.

El FdT quiere que el desembolso vaya a las reservas

Economistas y políticos cercanos al kirchnerismo y al Frente de Todos admiten que el desembolso de los US$5.400 millones del FMI será necesario para la economía, y ven favorablemente su uso para atesoramiento en el Banco Central y para cumplir con los vencimientos de deuda en caso de que el dinero llegue durante un eventual gobierno de Alberto Fernández.

Escenario Político

"No hay transición" repiten como un mantra el presidente Mauricio Macri y sus ministros. "No hay transición", dicen, porque "la elección no sucedió". Sin embargo, en todos los niveles del Estado la transición está en marcha. Es una transición que incluye algunas conversaciones entre los funcionarios salientes y quienes creen que los reemplazarán después del 10 de diciembre, para ir acordando los términos del traspaso; que además contempla reacomodamientos al interior de la coalición Cambiemos para rearmarse como oposición; pero que también muestra los preparativos de un gobierno que sabe que está de salida y que busca refugiarse en la que cree será su última trinchera: la Ciudad de Buenos Aires.

Clara demostración de la relación entre la Corte y el Ejecutivo

Las diferencias entre la Corte Suprema y la Casa Rosada quedó expuesta en la presentación del anteproyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Pese a que el Gobierno cursó invitaciones a los miembros del máximo tribunal ninguno estuvo presente en el Salón Blanco.