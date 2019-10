La culpa la tiene el déficit

Como escudero de Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, salió ayer a responder los argumentos de campaña de Alberto Fernández, que vinculaban el endeudamiento del actual Gobierno y la fuga de capitales. Insistió en que la razón de la emisión récord fue el déficit fiscal heredado, pese a que el grueso de las colocaciones se realizó en moneda extranjera.

Más ajuste, pero no hay meta

El ajuste en obra pública fue brutal durante septiembre. En términos reales, por ejemplo, la destinada a la vivienda cayó 56,1%. Aún así, por el crecimiento de los intereses de la deuda, el déficit fiscal del mes subió 36,5%, mientras que el primario trepó 11%, aunque en el acumulado del año llegó a un superávit de 0,1% del PBI. De esa forma, en lo que va del año el Gobierno logró un leve sobrecumplimiento respecto al 0% pautado en la meta. Sin embargo, tanto el FMI como los analistas y bancos esperan que Hacienda no logre alcanzar ese objetivo.

A Mitad de Semana

Hay una tendencia bastante generalizada a comparar el legado de la administración macrista con el de 2001/2002. Por supuesto, por la extensión de la crisis y su profundidad, es el episodio similar más cercano. Desde esa crisis que la economía no caía por dos o más años consecutivos (eso no ocurrió ni siquiera con la crisis financiera internacional, según las estadísticas del INDEC actual) y tampoco con tanta intensidad como en los últimos meses. Por caso, las ventas minoristas en 2009, según CAME, habían bajado un 8,5% en 2009 y, para la misma asociación, entre enero y septiembre de 2019 la merma fue de 12,8% y seguramente los datos más actualizados del INDEC comenzarán a exhibir también el desmoronamiento.

El FMI no espera grandes cosas

El Fondo Monetario Internacional ( FMI) volvió ayer a empeorar sus pronósticos para Argentina, al vaticinar una caída del 3,1% para el 2019, de 1,3% para el 2020 y una suba de precios que cerrará en 57,3% en este año y en 39,2% el próximo.

Siguen los aumentos

Impulsados por mayores aumentos en alimentos y bebidas, la inflación minorista en la primera quincena de octubre está ubicándose por encima del 2%, lo que permite proyectar que el mes culminará arriba del 4%, máxima teniendo en cuenta que se viene más remarcaciones en las góndolas.

Con Macri la gente tomó menos leche

"Somos la única empresa nacional que quedó en pie", dice Ernesto Arenaza, director general de La Serenísima, la láctea que acaba de cumplir 90 años.

Alberto y Cristina, juntos de nuevo

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos, volverán a mostrarse juntos mañana en el marco del Día de la Lealtad que se celebrará en la provincia de La Pampa.