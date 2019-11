El consumo podría reactivar la economía

Al compás del recrudecimiento de la crisis, el poder adquisitivo profundizó su caída y arrastró consigo hacia abajo al conjunto de la actividad. Hoy, en medio del vendaval financiero, las posibilidades de reactivación lucen muy lejana y, en buena medida, dependerán de cuánto tarde en llegar la estabilización. Según un estudio de la consultora Elypsis, si se logra terminar con la intensa volatilidad macro, habría margen para que las familias con ingresos más holgados vuelquen rápidamente al consumo $104.000 millones, lo que equivale al 0,5% del PBI.

Baja presión

En plena búsqueda del equilibrio fiscal impuesta por el FMI, la presión tributaria terminará la gestión Cambiemos con una caída de 3 puntos porcentuales. La baja de la recaudación, que en octubre registró un nuevo episodio del desplome, llevará a una realidad algo anunciada: en 2020 el déficit fiscal seguirá en niveles similares a los del 2015. Y eso incluso tras el fortísimo recorte del gasto público en infraestructura.

Panorama 2020

Bajo el prisma de "recuerdos del futuro", las sumas extraordinarias, bonos y no bonos, aparece como la medicina relativa pero al alcance de la mano en la futura política salarial del futuro Gobierno a partir de diciembre. El "déjà vu" post crisis de 2001 juega su incidencia como principio base para inyectarle vitaminas al consumo. La suerte de las paritarias 2019 está echada y la salud de los sueldos para 2020 se traza desde certeza en que esa discusión finalizará con resultado a la baja para la mayoría de los sectores laborales. El camino a frenar o atenuar de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo se cifrará con bonos o sumas no remunerativas antes que las paritarias tradicionales. Las mismas no se trasladan en forma directa a precios, tampoco remedian todos los males, pero realzan en la economía arrasada de estos tiempos.

La UIA ensaya el diálogo

La UIA previó -aún cuando las definiciones en las urnas no eran tan claras- que la próxima gestión de gobierno debería concebir a una mesa de diálogo entre los distintos sectores para contener una crisis económica, que en la actualidad todavía no encuentra un fin. Dentro de tres semanas reunirá en la cumbre anual de los industriales al presidente Mauricio Macri, a su sucesor Alberto Fernández, al español Felipe González -parte responsable de los Pactos de La Moncloa-, a los sindicatos de la CGT, a los representantes de las organizaciones sociales cayetanas y a la Iglesia argentina con la participación de monseñor Oscar Ojea -presidente de la CEA- y monseñor Jorge Lugones -Pastoral Social-.

Escenario Político

"Alberto Fernández dijo que va a apoyarse en los 24 gobernadores. Pero acá no hay 24, hay 23 y la Ciudad de Buenos Aires. Salvo que hayan cambiado la Constitución y no nos hayan avisado." La pregunta retórica sale de la boca de uno de los gobernadores peronistas, y es mucho más que una reflexión simplona de letra normativa, sino que anticipa lo que un sector de los mandatarios le va a reclamar a Alberto Fernández: que retrotraiga el decreto que firmó el aún presidente Mauricio Macri que incrementó los fondos coparticipables destinados a la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto se verá con AMLO

El viaje a México del presidente electo, Alberto Fernández, tiene entre sus principales objetivos establecer vínculos políticos con el país azteca, avanzar hacia una agenda de intercambio comercial con una de las principales economías a nivel continental y el abrir un camino al liderazgo de ambos países a nivel regional, el cual esté alejado de las políticas neoliberales que en los últimos años han dominado el escenario político en América Latina.