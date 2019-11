Algo queda para Aberto

El supercepo implementado por el Banco Central la semana pasada permitió contener la sangría de reservas que corría a un ritmo insostenible y amenazaba con vaciar las arcas públicas. Por eso, Alberto Fernández le reclamaba a la actual gestión medidas para frenar esa dinámica. Ahora, tras el endurecimiento de las restricciones, distintos cálculos privados estiman que el presidente electo podría asumir su mandato con un nivel de tenencias internacionales netas de alrededor de US$10.000 millones.

Escenario Político

"Si hubieran estado hoy los gobernadores radicales, hubiéramos estado en la misma sintonía. El mal tiempo no les permitió llegar". Mauricio Macri deja el Gobierno como lo arrancó: culpando a las inclemencias climáticas por ausencias notorias en situaciones clave. Primero fue la ausencia de la ciudadanía en su primer discurso inaugural de las sesiones legislativas ante el Congreso. Y ahora, su última reunión de gabinete ampliado antes de dejar la Casa Rosada. Pero así como en 2016 no tuvo que ver el feo día, tampoco ayer pesó la lluvia. La primera plana del radicalismo decidió faltar a la cita con el Presidente porque, después de la derrota, ya no lo reconoce como jefe.

Menos inflación que antes

Para el mercado, Alberto Fernández no la tendrá nada fácil en el inicio de su gestión. El relevamiento de expectativas que realiza el Banco Central entre analistas locales e internacionales indica que el nuevo presidente cerraría el primer año de su gobierno con una inflación general de 42,9%, una contracción económica de 1,7% y un dólar mayorista en $87,4.

Alberto estuvo con AMLO

En su primer viaje al exterior luego de resultar electo presidente, Alberto Fernández, se reunió ayer en el Palacio Nacional de México con el mandatario de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ocasión en la que afirmó que ese gobierno apoyará a la Argentina "comercialmente" y "reclamando internacionalmente", se mostró cauto respecto al cepo cambiario al señalar que "el 10 de diciembre no es una fecha mágica", advirtió que tras asumir revisará las tarifas porque "no puede ser que sigan dolarizadas" y advirtió que "todos deberemos hacer un esfuerzo", incluidas las empresas energéticas.

Llegó la grieta a los plazos fijos

La diferencia por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días llega a 20 puntos porcentuales entre las entidades que más pagan y las que menos remuneran, de acuerdo con un relevamiento diario que hace el Banco Central.

Obras para los amigos

El proyecto de Presupuesto 2020 contempla una suba de apenas 6,8% en proyectos de inversión pública, que totalizará según el texto enviado al Congreso unos $80.000 millones, los cuales estarán concentrados en la renovación de vías del Belgrano Cargas por $5.000 millones, la autopista San Francisco-Córdoba por $3.150 millones, mantenimiento de rutas varias ($3.063 millones), mejoras en los ferrocarriles Roca y San Martín ($1.530 millones y $2.183 respectivamente) y las autopistas 8 y 7, por $3.023,2 millones y $1.515 millones en cada caso.