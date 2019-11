Señales positivas del FMI y del BID

En plena transición y ante el advenimiento de una inevitable reestructuración de la deuda argentina, el Fondo Monetario Internacional dio ayer nuevas señales de cara a la renegociación del caído acuerdo stand-by por US$57.000 millones con el presidente electo, Alberto Fernández, y su equipo económico. Lo hizo su vocero, Gerry Rice, quien aseguró que el organismo está dispuesto a iniciar conversaciones con el próximo Gobierno incluso antes de que asuma: "Estamos listos para cuando sea conveniente hacerlo". De hecho, hoy mismo Guillermo Nielsen, uno de los posibles integrantes del nuevo Gabinete, y Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del FMI, mantendrán un encuentro informal en Miami, donde coincidirán en una conferencia académica.

El déficit cero deberá esperar

La serie de medidas que tomó el Gobierno nacional tras las elecciones primarias, que implicaron un menor nivel de ingresos a partir de rebajas impositivas, puso en jaque no sólo la meta fiscal de este año sino también la del 2020, según figura en el Presupuesto 2020 y el acuerdo stand-by con el FMI, que prevén un superávit del 1% del PBI. En ese marco, los economistas proyectan que el "déficit cero" puede ser un objetivo cumplible para el primer año del próximo gobierno, todo en el marco de las renegociaciones que se encararán tanto con acreedores privados como con el organismo de crédito multilateral.

Las reservas siguen cayendo

Aunque el Banco Central parece decidido a aligerar la pesada herencia para Alberto Fernández, las reservas internacionales volvieron a mostrar una nueva caída.

Un tercio de los argentinos no tuvo cloacas

El 33,3% de los argentinos no contó con el servicio de cloaca en sus viviendas durante el primer semestre del 2019. El número es casi idéntico al 33,4% del mismo período del año pasado y muestra una realidad: no hubo mejoras significativas en los datos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que completan el panorama de la pobreza estructural. Además, el 11,4% de las personas no tuvo agua corriente en sus hogares, similar al 11,6% del 2018. Y creció la proporción de gente que no accedió al gas de red: fue el 35,4% y era el 34,1%.

Cumbre Massa - Monzó en Diputados

De todas las transiciones que hay en danza, al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, le tocó la más amable. Ayer, se reunió con quien lo sucederá en su cargo, el legislador del Frente de Todos Sergio Massa, con quien cultiva una fuerte amistad hace tiempo.

Panorama Semanal

Duras como el pavimento que no es relato, dos estadísticas oficiales de esta semana ilustran lo maltrecha que deja la economía Mauricio Macri: la recesión ya es la más larga en veinte años y la inflación, la más alta en casi treinta. Los datos arrollan cualquier rapto de revisionismo histórico como el que ensayó de urgencia Marcos Peña antes de volar en Hércules para darse un último gusto personal: conocer la Antártida. Sus "ocho puntos sobre la economía", condensados en el informe de siete páginas que distribuyó su oficina en la Casa Rosada, se convirtieron de inmediato en pasto para las fieras del establishment. Los CEOs se ríen sonoramente de quien fuera hasta hace poco su mayor esperanza para desterrar del país al populismo.