Muchos juicios por resolver

La agenda de juicios internacionales volvió a engrosarse tras el resultado de las PASO y Alberto Fernández recibirá una herencia de más de US$6.000 millones en litigios por resolver, muchos de los cuales datan de la época en la que Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acompañará ahora como vicepresidenta, ocupaba el sillón que desde el próximo 10 de diciembre pasará a ocupar él.

Economía y sociedad

Durante la gestión Cambiemos se duplicó la cantidad de personas que llegaron a quedarse sin alimentos y que experimentaron hambre. Los datos son de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según la sigla en inglés). Entre 2013 y 2015, las personas que sufrieron inseguridad alimentaria grave fueron 2.500.000, según el promedio trienial. El número saltó a 5.000.000 de personas entre 2016 y 2018.

A Mitad de Semana

Esta semana se cumple una década de la emblemática nota de tapa la revista The Economist que titulaba "Brazil takes off" (Brasil despega), ilustrando su economía con un Cristo Redentor en pleno despegue. Nuestro mayor socio comercial era el ejemplo a seguir en la perspectiva de esa influyente publicación y nuestros difusores con mayor soporte mediático replicaban el mensaje respecto a las supuestas buenas prácticas que aplicaba ese país en materia de política económica. Los malos resultados posteriores los acallaron y casi siete años después, en enero de 2016, The Economist dedicó nuevamente su tapa a Brasil, pero en esa oportunidad con un sentido opuesto, retratando su caída ("Brazils fall").

Los exiliados de México

Lo que días atrás fue apenas una frase más del discurso del presidente electo Alberto Fernández en su visita a México cobraría otro cariz tras el golpe de Estado en Bolivia. "Los perseguidos por la dictadura vinieron acá y los mexicanos sólo los abrazaron", apuntó hace una semana el dirigente del Frente de Todos en la Clase Magistral en la UNAM. Se refería al abrazo o apapache -como dicen por esas tierras- que recibieron miles de argentinos durante los '70 en el país azteca, donde lograron salvaguardar sus vidas, pero también recrear parte de la vida cotidiana que quebró el terrorismo de Estado. Como otras tantas veces, México hacía honor a su larga tradición de recibir exiliados políticos. Hoy, volvió a dar cuenta de su hospitalidad, alojando al líder del MAS, Evo Morales, derrocado con la complicidad y participación de sectores cívicos, políticos y policiales.

La crisis en Bolivia reactivó al Congreso

El Congreso despertó de su letargo a partir de la crisis política en Bolivia. La Cámara de Diputados realizará hoy una sesión especial en la que se tratarán proyectos presentados por la oposición para repudiar el "golpe de Estado" en Bolivia, mientras que Cambiemos, que se encuentra tensionado internamente por posiciones divididas sobre el tema, intentará llegar al recinto con un texto común alternativo.

Siguen las predicciones de inflación

El Indec publicará mañana su IPC de octubre. Las estimaciones privadas adelantan que mostrará una desaceleración tras el 5,9% que marcó en septiembre por el impacto directo de la devaluación, aunque esperan que se ubique en un elevado nivel entre el 4% y el 4,5%. Las subas en alimentos, medicamentos, prepagas y combustibles dieron el mayor impulso.