El Gobierno condiciona las paritarias y anuncia aumentos por decreto

Mientras el Gobierno multiplica las negociaciones con empresarios y gremios, y afina los números para presentar el aumento pro decreto para privados como anticipo de paritarias en las próximas horas, el presidente Alberto Fernández le pidió a los sindicalistas que “no hagan pedidos desmedidos”, ya que “todo repercute sobre el resultado de la economía”. Y exhortó a los empleadores a que no aprovechen para ir en desmedro del salario.

Abierta la discusión salarial, los sindicatos plantean aumentos en torno al 30%

En el primer día hábil del nuevo año el presidente Alberto Fernández abrió la puerta de la discusión salarial 2020. Dos mensajes puntuales a sendas partes de la mesa paritaria y tripartita que integra también el Ejecutivo Nacional no dejan dudas. "Que no se abusen", dijo con remitente a empresarios y que "no hagan pedidos desmedidos" invitó a la dirigencia sindical. Política predominante sobre las variables económicas en plena crisis y paritarias "ad referendum" del incremento de sueldos para privados y públicos que se apresta a decretar la Casa Rosada. Mientras tanto un número ronda la percepción de un amplio abanico gremial: 30%. Como sindicato adelantado, Camioneros ya puso exigencia por 35%.

El salario real siguió en caída libre y perdió hasta 21% medido desde 2015

En términos reales, los salarios cayeron 5,9% interanual en octubre pero perdieron apenas 0,1% en la comparación con septiembre. La mala noticia es que, paradójicamente, octubre fue un mes relativamente bueno para los asalariados.

Cosentino asumirá al frente de la CNV y un dirigente de Lavagna volverá al directorio

El ex secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, será el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmaron fuentes del ministerio de Economía a BAE Negocios. La designación se oficializará en las próximas horas, al tiempo que se constituirá una Unidad de Relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual estará a cargo del economista Emiliano Libman.

El Gobierno se aseguró el pago de la deuda de enero y el BCRA presentó su plan para 2020

En una clara señala a los acreedores, el Gobierno se aseguró los dólares necesarios para cubrir la totalidad de los vencimientos de títulos públicos en esa moneda del mes de enero. El Tesoro colocó al Banco Central letras intransferibles por poco más de US$1.326 millones, el primer tramo de los US$4.571 millones que el Gobierno anticipó que tomará de las reservas internacionales de la entidad monetaria para pagar deuda.

Congelan por cuatro meses las tarifas de transporte en el área metropolitana

El Gobierno extendió el congelamiento implementado en el sector energético con la luz, el gas y los combustibles a las tarifas del transporte en el área metropolitana, en el marco del proceso de recomposición del poder adquisitivo. Los boletos de trenes, colectivos y subtes no se actualizarán por un lapso de cuatro meses mientras el ministerio de Transporte define el esquema de subsidios y termina de estimar un "costo único" para el sector.

La industria del calzado, lejos de sus años dorados

La producción de calzado alcanzó, durante los primeros 10 meses del año, los 69 millones de pares, un 10,3% por debajo de los 77 millones de igual período de 2018, y se mantiene como uno de los sectores más golpeados en los últimos años por la retracción de la economía, la caída del consumo y el efecto de las importaciones, según un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

Los vuelos regionales vuelven a operar desde Aeroparque

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, junto al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciarán esta tarde el retorno de los vuelos regionales al Aeroparque Jorge Newbery, luego de que desde abril del año pasado operaran en la estación aérea metropolitana los servicios a Uruguay.

Empresarios son optimistas, pero se desacelera actividad manufacturera en Brasil

La actividad manufacturera en Brasil continuó creciendo, pero se desaceleró en el último mes de 2019, con debilidad en los nuevos pedidos y la producción en medio de los recortes de empleos, mientras que una de las medidas de las exportaciones sufrió la mayor caída en una década.

Tomarle el tiempo al Cambio Climático

Hasta ahora, los investigadores del clima habían asegurado que tiempo no es lo mismo que clima y, dado que las condiciones climáticas locales son muy variables, puede hacer mucho frío en un lugar por un corto tiempo a pesar del calentamiento global a largo plazo. En resumen, la variabilidad del tiempo local enmascara las tendencias a largo plazo en el clima global.