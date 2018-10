En medio de la recesión, la caída de la actividad económica, la preocupación por la necesidad de que repunte el mercado interno y del pedido del Gobierno de poner “el hombro” a la crisis , hay sectores que siempre encuentran la veta para no perder el tren de las ganancias. El resultado del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró que el subibaja que afectó al campo, la industria y el comercio -cruzando la línea divisoria de ganancias y pérdidas- no fue igual con el sector financiero, que en todos los meses mostró un saludable color verde en sus cuentas. No es el único. Con la excusa de unas jornadas de megadescuentos en turismo, artículos de electrónica y para el hogar, ya aparecieron los aumentos “preventivos” de productos para que las rebajas no afecten el resultado final. Una buena tarea para el secretario de Comercio, Ignacio Werner, que asumió formalmente ayer luego de que su antecesor, Miguel Braun, se despidiera por Twitter de su casi invisible gestión para asumir en el equipo de Dujovne.