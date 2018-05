“Macri lo hizo.” La sentencia irónica que parafrasea un viejo spot de Carlos Menem condimentó ayer buena parte de los comentarios en el peronismo, donde se analizó que los consejos del equipo de comunicación del Presidente fueron los que alumbraron el escenario de choque que se dará hoy en el Congreso. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no contribuyó a mejorar la situación cuando explicór que Macri no quiso decir que la ex presidenta Cristina Fernández estaba loca, sino que la “propuesta” era una locura, por lo tanto no era una descalificación personal. Peña pareció cumplir con el rol que tenía el senador Eduardo Menem en el gobierno de su hermano Carlos. Luego llegarían los tiempos de, “Menem lo hizo”, la campaña que quiso cimentar la re-reelección del riojano en 1999, y que fracasó. Y por lo bajo, en el PJ mentaban la frase de Napoleón Bonaparte. “Si ves a tu enemigo equivocarse, no lo distraigas”.