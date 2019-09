Ocho años después de su muerte en 2012, Whitney Houston volverá a salir de gira, aunque en forma de holograma. En este tiempo, la familia amagó varias veces con la propuesta, pero recién hace pocos meses se anunció formalmente esta "resurrección" que incluirá también un musical en Broadway y un nuevo álbum con material inédito.

Ayer, finalmente, los herederos de la diva anunciaron "An evening with Whitney", una gira protagonizada por el holograma que comenzará en enero de 2020 en México, para luego visitar un buen número de ciudades europeas. Estados Unidos tendrá que esperar hasta el otoño boreal del próximo año.

La cantante pop no es la única en tener una carrera post mortem. Maria Callas dio fuerza a fines del año pasado a esta nueva era de conciertos con hologramas. La recreación digital de la cantante de ópera, acompañada por 50 músicos en directo, inició en noviembre en Londres su gira europea para seguir después por el continente americano. Así llegó al Gran Rex local en marzo pasado, para emoción de sus fans argentinos.

Carreras celestiales

La lista de estrellas que cantan desde el más allá continúa. Amy Winehouse, muerta en 2011, también tiene planes de recorrer el mundo en forma de holograma y acompañada de una banda en directo. Si bien la gira estaba inicialmente prevista para este año, fue pospuesta y podría comenzar el año que viene.

Detrás de muchas de estas resurrecciones está la compañía BASE Hologram. Esta firma es la que trabajó junto a los herederos de Whitney Houston para presentar "An Evening With Whitney". Es también la empresa detrás del "Rock & Roll Dream Tour" que reúne sobre las tablas a los hologramas de los pioneros del rock Roy Orbison y Buddy Holly.

En este nuevo espectáculo de la protagonista de la película "El guardaspaldas" sonarán clásicos como "I Will Always Love You", "The Greatest Love of All" o "Higher Love", interpretados por una banda en vivo y un cuerpo de bailarinas que ejecutarán coreografías de Fatima Robinson (Dreamgirls).

Pero la tendencia comenzó hace ya un par de años. Desde que Tupac Shakur volvió a la vida en el escenario de Coachella en 2012, el formato de los hologramas se va haciendo cada vez más común. Incluso, artistas como Ronnie James Dio y Frank Zappa protagonizan giras mundiales gracias a esta tecnología.

En 2014, Michael Jackson hizo una aparición en los Billboard Music Awards, cantando "Slave to the rhythm". El cantante había muerto en 2009 y la canción formaba parte de su segundo álbum póstumo, Xscape. El espectáculo tenía una banda en vivo y 16 bailarines sobre el escenario, acompañados del holograma del artista que incluso realizó su famosa "caminata lunar".

De esos primeros pasos en shows puntuales que tanto impacto generaron en el público, se fue más allá con las presentaciones fantasmagóricas. Ahora, a través de estos tours, hay una segunda oportunidad para ver a las grandes leyendas de la música en los escenarios locales.