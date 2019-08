“Carlos Menem es el político más y menos votado de la Argentina. Nadie lo vota, pero gana. No es un misterio. Ocurre que Menem forma parte del imaginario inconfesable de los argentinos, y ese imaginario no sale en las encuestas.” El análisis del filósofo José Pablo Feimann no es de ahora sino de 2013 y fue publicado en el diario Página 12. La campaña que lanzó ayer Mauricio Macri parece querer romper esa idea del “voto vergüenza” y movilizar vía redes sociales a quienes están dispuestos a votar al oficialismo en un contexto de empeoramiento de todos los datos de su economía de bolsillo. Macri les habló directamente cuando planteó que “no se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones”. Un segmento del electorado que, en ese supuesto, “teme” decir que va a votar al oficialismo porque su entorno social lo rechazaría. No es un invento del macrismo. La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann abordó el tema en su libro La espiral del silencio, publicado en 1977. Más atrás, hace más de 200 años, el aristócrata y pensador francés Alexis de Tocqueville escribió que la gente “teme el aislamiento más que el error”.