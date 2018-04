Las recientes palabras del presidente Mauricio Macri al referirse al aumento de tarifas fueron terminantes: "Lamentablemente, no hay otra salida". En este contexto, los dichos del Presidente recuerdan mucho las usadas por la ex "dama de hierro" del Reino Unido, Margaret Thatcher, cuando sostenía que "there is no alternative" (TINA) -"no hay alternativa", en su traducción- para las políticas de ajuste promercado.

Sin embargo, el TINA parecería no ser tan útil en realidad. Y es que para muchos grandes líderes (entre los que se cuentan Aristóteles, Maquiavelo, Bismarck y Churchill) la política es el arte de lo posible, lejos del pensamiento único que sostenía la primera ministra británica, donde siempre hay alternativas a un problema.

La solución acaso estaría más cerca si, en vez pensar en TINA como método, se usara como regla general el diálogo y lograr, al fin, hacer de la política no sólo el arte de lo posible sino también el arte de lo deseable.