“Imaginate vivir en una meritocracia, un país donde cada uno tiene lo que se merece”, proponía la publicidad de una automotriz hace más de un año que fue rápidamente dada de baja ante el impacto negativo de un mensaje tilingo. No obstante, el concepto de “meritocracia” se extendió a todos los rincones del discurso de Cambiemos, político, económico y social. “Lo que te hace feliz no es lo que te regalan”, “hay que llegar a la meta por el esfuerzo personal y no por la vía del atajo”, son frases que pronunció el último tiempo el presidente Mauricio Macri. La decisión de nombrar a la hermana del ministro Jorge Triaca como directora del Banco Nación choca simbólicamente con esa idea. El mismo día en que se conoció la nominación, las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron a la nieta 126 que recupera su identidad. Mérito, dice la Real Academia Española, es “aquello que hace que tengan valor las cosas”.